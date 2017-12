© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Para el modo de producción capitalista, la acumulación de capital y su imprescindible aplicación-el ensanchamiento indetenible del mercado-es su vida misma; en ello le va su viabilidad. Es que en este sistema no basta producir, su fase inextricable e inherente es la amplia circulación, una creciente y concreta realización del valor de las mercancías producidas en cada ciclo [1] .Así, pues, su enfermedad socioeconómica e ideológica ha sido larga, data de los mismos tiempos de Lenin a quien le costó demostrar que en la Rusia zarista el capitalismo se había instalado en corto tiempo e igualmente en otro tanto se había desarrollado. Sólo faltaba cubrir su fase epilogar que culminó el año 1917.Sin ir muy lejos, crisis como la del año 1929 con sus celebérrimas "pompas de jabón"-acciones aguadas o sin respaldo rentable-como las de dos monstruosas guerras mundiales por causa de competencia mercantil internacionales [2] , ya han dado suficientes demostraciones de que ando anda muy mal en el mundo burgués.Desde luego, la envergadura de este sistema ha cobrado tales dimensiones que todavía hay proyectos de empresas capitalistas por parte de quienes no han podido entrar en negocito de la plusvalía empresarial-de la explotación salarial-; todavía hay posibilidades de destruir países enteros para reedificarlos, a título de maltusianos métodos keynesianos que suelen practicar los gobernantes aún no convencidos que ese sistema no ya no tiene vida; que sólo está extinguiéndose.P.D. El 911 de Valencia Parroquia El Socorro se está limitando a dar los teléfonos de los organismos de que de una u otra forma fallen en la prestación de los servicios.Hemos inferido que está supliendo a La Cantv, e igualmente que su papel de receptor de emergencias ha sido desviado; es una inferencia, no una afirmación , pero creíamos que el personal de 911 era un integrador de servicios ya que ellos tendrían mas ascendencia burocrática que el denunciante de a pie sobre los organismo involucrados en fallas o deficiencias de los servicios involucrados.Si no es así, pedimos disculpas.[1] A tal punto es necesaria la realización dialécticamente continuada del producto ya listo que, si, por causa de los desajustes de la oferta-demanda logra precios suficientemente compensatorios para recuperar el precio real o precio de costo + plusvalía, aunque lo haga con sobrantes de mercancías invendibles, estas, como valores de uso podrán ser destruidas como estorbos o "basura económica" en los inventarios que, por carecer de demandantes solventes, como valores de uso, a lo sumo, servirían para reciclajes diversos.[2] Dicen los historiadores de los ganadores que ccuando raptaron a la bella y anciana Helena de Troya, los comerciantes de marras usaron ese delito como excusa para sitiar durante 10 años a la valiente Troya, atravesada, claro está, en la comercial ruta hacia el Norte.

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Facebook: Dentista Alberto Ignacio Ardila ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi