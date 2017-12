© Aeroquest LLC

Allen W. Dulles director fundador de la CIA, vocero principal del imperialismo estadounidense; ese complejo militar hoy, comprendió cÓmo derrotar a los pueblos que se abren paso hacia la liberación nacional, hacia el socialismo. Hoy han perfeccionado sus métodos, intentan comprar a sus principales líderes, doblegar su convicción, su dirección política; sino lo logran, lo asesinan y para ello aplican diferentes modalidades, así lo hicieron con Hugo Chávez (no pudieron con Fidel) luego van por su legado y para ello penetran la dirección revolucionaria, EL PARTIDO, Yeltsin, Gorbachov, la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.) Muchos ejemplos sobre este accionar.Lo cultural es fundamental, nos inculcan sus valores acompañado de una agresiva ofensiva económica, dada la dependencia creada anteriormente.La individualidad se hace más notoria, la escasez crea una especie de "cada quien resuelva lo suyo" la especulación refleja el antagonismo y baja hasta el pueblo de a pie, creando una especie que devora al otro desconociéndolo como su semejante; a los más dignos, los indoblegables, lo caricaturizan y los someten a la burla por sus mismos compatriotas, los califican y arrinconan, claro, son los que perciben como es la realidad concreta, es ideológica, son las ideas (Gual y España) Simón Rodríguez (el loco), Zamora (asaltante de camino); ridiculizan el conocimiento (Simón Bolívar) su visión futurista y tratan de alejarlo del pueblo.En este escenario estamos actualmente en la revolución bolivariana; penetrada su dirección, logran dispersar el legado, atomizando los revolucionarios, corrompiendo todo valor ciudadano, principalmente EL TRABAJO, EL ESTUDIO; lo sustituyen por la rumba, el licor la depravación del sexo, la droga; esto sustituye la colaboración, la cooperación, la amistad la familia.Hoy nos quieren llevar a ello en medio de una dirección política en lo sustancial sin brújula, con altos signos de corrupción (PDVSA) en lo más alto del estado.Esto incide en lo más preciado de la revolución LA DEMOCRACIA REVOLUCIONARIA, sustituida por la simpleza del voto como tal, sin contenido y reducido el ciudadano a una cifra "ganadora", sólo que no cuentan con la historia de este pueblo y lo que representan los llanos como territorio fundamental de la independencia y bastión de libertad. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comSi, aquí se gesta la derrota del imperialismo nuevamente, en PORTUGUESA tierra de INDEPENDENCIA. Aquí derrotaremos el latifundio, la burguesía parásita y el reformismo. Aquí nacerá LA COMUNA creación de las masas! "No hay magia posible: o tenemos el apoyo popular y lo incrementamos con participación y atención a la gente y amor por la gente, no sólo de boca sino demostrándolo, o no lo tenemos y nuestro destino será la muerte política".Hugo Chávez. Taller de Alto Nivel: El Nuevo Mapa Estratégico. Caracas, 2005. "¡Cuidado con la anarquía! Cuando llegamos al caos y a la anarquía, se pone en peligro la existencia no solo de la República, no solo del Estado, sino de la nación misma como un todo".Hugo Chávez, Ante la Asamblea Nacional Constituyente, 5/8/1999.

