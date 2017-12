© Aeroquest LLC

Eduardo Franco Loor, abogado defensor del vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, afirmó que existe una ''violación flagrante en el debido proceso penal'' -por la falta de notificación hasta hoy- de la sentencia en su contra.En declaraciones difundidas por Twitter, Franco Loor precisó que de acuerdo con el Código Orgánico Integral penal (COIP) existe un período de 10 días posterior a finalizada la audiencia para informar por escrito la pena, debidamente motivada, tiempo que se venció el pasado 23 de diciembre.>> ¿Qué sucederá con Jorge Glas?Asimismo, aclaró que la Ley no da ninguna prórroga, ni existe norma supletoria que lo establezca.Todavía no se notifica la sentencia escrita contra Vicepresidente Glas. Una transgresión más al debido proceso por parte delTribunal penal. Dr. Eduardo Franco Loor: Tribunal penal no notifica sentencia escrita co… https://t.co/tsc9gvh1lq vía @YouTube .— Eduardo Franco Loor (@Efrancoloor) 28 de diciembre de 2017.

