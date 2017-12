/ La gerencia deportiva de Caribes de Anzoátegui quedó vacante después de la renuncia de Pedro Mena. De acuerdo con informaciones que vienen de las entrañas del club, las funciones del cargo fueron asumidas por el Departamento de Operaciones. Pero más allá de lo que ocurrió –diferencias de criterio entre el abdicado ejecutivo y Samuel Moscatel, gerente general de la organización-, existe un largo palmarés del ex directivo oriental.Mena, con casi 30 años relacionado al beisbol, en los que se ha desempeñado como entrenador, scout y escucha para equipos de México y Asia, acumuló un buen récord desde la campaña 2013-2014, su primera en las oficinas de la tribu.Mientras estuvo en la gerencia deportiva, cuyo final fue el 19 de diciembre, Anzoátegui dejó un registro de 173 ganados y 138 perdidos en rondas regulares, 32-25 en round robin y semifinales y 5-5 en finales. El equipo nunca quedó eliminado en la eliminatoria, llegó a dos finales contra Magallanes (2013-2014 y 2014-2015) ganando la última."Me voy tranquilo. Dejé un buen equipo que lo que tiene que hacer es ganar", comentó vía telefónica poco después de su decisión. "No estoy molesto ni nada, así es este negocio. He terminado un ciclo".Mena no descarta trabajar en el futuro, inmediato o lejano, con otra organización en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi