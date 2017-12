/ Jheilyn Cermeño.- Dos hermanos fueron asesinados en horas de la madrugada del pasado 25 de diciembre en el urbanismo Ciudad Socialista Hugo Chávez , situado en Caucagua, municipio Acevedo (Mir).Las víctimas Johanny Jesús Solórzano Pérez (17) y José Gregorio Pérez Rondón (15), recibieron múltiples impactos de bala. Familiares de los adolescentes indicaron que venían de compartir con amigos y vecinos en una celebración cuando fueron sorprendidos por sus atacantes.Su madre, Carmen Pérez , aseguró que los jóvenes no tenían problemas. Indicó que no solían salir a reuniones sociales, pero que el día 24 tras compartir en familia solicitaron permiso para irse a una fiesta.Al día siguiente, varios niños que bajaron a las áreas comunes del urbanismo localizaron los dos cuerpos. Ninguno fue despojado de sus pertenencias. Johanny era cursante de segundo año de bachillerato. Mientras que José Gregorio del primer año.Funcionarios del Cicpc, adelantan las pesquisas del doble crimen. Aunque no descartan otras hipótesis, el móvil con mayor fuerza en el ajuste de cuentas.San AgustínÁlvaro Brubeiker Fray Urbina (25) fue ultimado durante la noche del pasado martes en el sector El Manguito de la parroquia San Agustín, municipio Libertador (DC).Desde la morgue de Bello Monte, parientes explicaron que era obrero en una construcción ubicada en Santa Mónica. Aproximadamente a las 9 pm quedó atrapado en un enfrentamiento entre bandas a tres cuadras de su casa. Los delincuentes aprovecharon que cayó herido y lo despojaron de su celular.Un primo que fue alertado por los vecinos de lo que había ocurrido, lo trasladó en su moto hasta el Hospital Clínico Universitario, donde falleció mientras era atendido por los galenos. El infortunado deja en estado de orfandad a dos niños de 9 meses y 6 años de edad.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi