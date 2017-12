© Aeroquest LLC

El Consell ha aprobado un decreto ley mediante el cual autoriza a subrogarse a la Generalitat en la deuda financiera de Feria Valencia e de la Institución Ferial Alicantina (IFA) , que suman525 millones de euros.La operación constituye el primer paso para acometer el proceso de saneamiento de Feria Valencia e IFA diseñado por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para transformar su modelo de gestión.El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha explicado tras la reunión del Consell que estas entidades estaban en "ruina económica y moral".Los préstamos, derivados de los procesos de ampliación de feria Valencia y de IFA, ascienden a 480,81 millones dee uros en el caso de Feria Valencia y a 45,6 millones en el caso de la feria alicantina.Esta asunción no computará como incremento del endeudamiento en las estadísticas de deuda que publica el Banco de España, ya que ambas instituciones feriales ya estaban clasificadas en términos de contabilidad nacional como unidades integrantes del sector Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana.El conseller ha señalado que ninguna de las dos instituciones feriales están en condiciones de pagar los compromisos de estos préstamos.De hecho, el Consell ya incluyó en la Cuenta General de 2015 y 2016 provisiones para hacer frente a deudas de Feria Valencia e IFA que derivan de la etapa anterior.Desglose Atendiendo al contenido del decreto ley aprobado hoy, en el caso de Feria Valencia, la Generalitat se subrogará en la deuda financiera contraída por la entidad para financiar las infraestructuras del "Plan de Modernización" suscrito en 2001, que asciende a 296,13 millones, y de la "Ampliación del Plan de Modernización" suscrito en 2004, por importe de 180,16 millones.Finalmente, la Generalitat también se subrogara en la deuda financiera vinculada a la actividad ordinaria de Feria Valencia que asciende a 4,52 millones.En total, la subrogación de la deuda vinculada a Feria Valencia ascenderá a 480,81 millones de euros. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comPor su parte, en el caso de IFA, la Generalitat asumirá deuda destinada a financiar el proyecto de ampliación de infraestructuras avalada por el IVF en 2005 por importe de 45,59 millones.La Generalitat hubiera tenido que hacerse cargo igualmente de estas deudas en virtud de las obligaciones asumidas en el pasado por el anterior Consell, tanto directa como indirectamente, al comprometerse a pagar o avalar directamente los préstamos solicitados por Feria Valencia e IFA, pero el hecho formal de subrogarse era necesario para posibilitar la materialización del cambio del modelo de gestión de las entidades cuya nueva andadura debe partir de una situación saneada.El Gobierno regional también ha aprobado un decreto ley que permite considerar las ferias comerciales como servicio de interés general.Cambio de modelo El Consell destaca que con este cambio de titularidad de la deuda y con la consideración de las ferias como servicios de interés general, se permite iniciar el proceso que contempla que la actividad de IFA y Feria Valencia sea gestionada por una o varias sociedades mixtas, en función de las ofertas que se presenten, que, dado el carácter de interés público de la actividad ferial, seguirían también las directrices de la Generalitat.Esta sociedad en ningún caso estará clasificada como unidad integrante del Sector Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana, y en consecuencia, su eventual deuda y posible déficit no computarán en el balance de la Generalitat.El proceso para seleccionar los gestores puede durar meses. El conseller de Economía, Rafael Climent, no quiso aventurar plazos. Explicó que primero el Ayuntamiento tiene que realizar la cesión, posteriormente disolver el patronato y seguidamente crear las sociedades mixtas para iniciar, vía concurrencia competitiva, la captación de entidades privadas.

