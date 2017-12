© Aeroquest LLC

Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.634 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este viernes y correspondientes al mes de noviembre de 2017.Si se compara con el dato del mismo mes de 2016, cuando el importe se situaba en 1.642 millones de euros, quiere decir que los españoles han recuperado en un año unos ocho millones de euros.De esos 1.634 millones de euros que aún mantienen en pesetas, 799 los tienen en monedas de peseta y 835 en billetes.El Banco de España recuerda que los ciudadanos pueden cambiar sus monedas y billetes en pesetas por euros en la sede central de Madrid o en las sucursales que el organismo tiene en distintas provincias.En el marco de una política de prevención del blanqueo de capitales, el supervisor puede exigir que el interesado se identifique si la cantidad a cambiar excede de los 3.000 euros.La peseta fue la moneda de curso legal en España desde octubre de 1868 hasta el 28 de febrero de 2002, cuando fue sustituida por el euro.El número de billetes de 500 euros sigue a la baja Por otra parte, el número de billetes de 500 euros continuó disminuyendo y en noviembre se redujo a 39 millones de unidades, un millón menos que el mes anterior, una cifra que no era tan baja desde agosto de 2003.Según los datos provisionales publicados hoy por el Banco de España, el valor total de los billetes de 500 euros fue en noviembre de 19.500 millones de euros, frente a los 20.000 millones de octubre.Además, si se compara el dato de noviembre con el de un año antes, cuando había 51 millones de billetes -equivalentes a 25.500 millones de euros-, la reducción de los billetes de 500 euros ha sido de 6.500 millones de unidades.Hay que aclarar que este volumen de billetes no se corresponde con los que están en circulación en España, ya que en una unión monetaria no es posible determinar la circulación por países, pues un billete emitido por un banco central de un Estado puede circular libremente por toda la zona del euro y ser retirado por el banco central de otro país.Además, el billete de 500 euros se dejará de producir a finales de 2018 aunque seguirá siendo una forma de pago legal, mantendrá su valor y se podrá seguir usando como efectivo, según la decisión del Banco Central Europeo (BCE).Los datos del Banco de España también muestran que en noviembre el número de billetes de 200 euros descendió en un millón de unidades, hasta situarse en 9 millones.En cuanto a los billetes de 100 euros, el pasado noviembre se retiraron 35 millones, lo que significa que las entidades que operan en España han entregado a la institución más billetes de los que se han puesto en circulación, y supone la cifra más elevada de la serie histórica.La cantidad de billetes de 100 euros está en negativo desde febrero de 2015 y desde muchos años antes en los billetes de denominaciones menores (20, 10 y 5 euros).Por su parte, los billetes de 50 euros descendieron hasta 1.030 millones frente a los 1.045 millones de octubre.Además, el Banco de España ha publicado hoy que en noviembre los españoles aún conservaban sin canjear 1.634 millones de euros en monedas y billetes de pesetas, un millón menos que el mes anterior, cuando la cifra era de 1.635 millones.El importe en euros de las monedas de pesetas no retornadas al Banco de España se mantiene en 799 millones desde agosto del pasado año, mientras que el de los billetes de pesetas se redujeron en noviembre en 835 millones

