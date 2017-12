© Aeroquest LLC

El euribor , el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, ha cerrado el mes de diciembre en el -0,19%, por lo que sigue acumulando mínimos históricos, lo que permitirá abaratar las hipotecas a las que toque revisión en unos 70 euros anuales.En tasa diaria, el euribor se ha situado este viernes en el -0,186%, lo que arroja una media del -0,19% en diciembre, frente a la del -0,189% registrada en el mes anterior. El índice comenzó el último mes del año en el -0,188% y profundizó su descenso hasta el día 19 del mes, cuando registró un -0,194% y a partir de entonces revirtió su tendencia.Con estos valores, las hipotecas de 120.000 euros a 20 años con un diferencial de euribor +1% a las que les toque revisión tendrán una rebaja de unos 70,08 euros en su cuota anual o, lo que es lo mismo, de 5,84 euros al mes.El euribor se adentró en febrero de 2016 en terreno negativo por primera vez en la historia ante la política ultraexpansiva del Banco Central Europeo (BCE) para apuntalar la recuperación en la zona euro.Con el dato de diciembre, el índice alcanza su vigésimo tercer mes consecutivo por debajo del 0%, con caídas que se agudizaron durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.Esta nueva caída del euribor , se explica según el analista de XTB Rodrigo García, porque el BCE no ha reducido sus estímulos minoritarios a la economía, sino que los incrementa a menor ritmo.Para el experto, que el programa de compra de activos pase desde los 60.000 millones de euros actuales a 30.000 millones a partir de enero de 2018 "no significa una reducción de estímulos", sino "todo lo contrario", ya que se sigue ampliando la oferta monetaria."Teniendo como precedente las actuaciones del BCE, siempre marcadas por la prudencia, parece un tanto disparatado ver en los próximos meses un escenario de estímulos cero, por tanto, nuestra expectativa para el euribor sigue siendo bajista", explica García, que no espera "demasiados cambios" en la situación del índice de cara a 2018.De este modo, apunta que los mayores beneficiados del actual contexto seguirán siendo los prestatarios, tanto los potenciales como los actuales que cuentan con derecho a revisión, ya que se financiarán "cada vez más barato". piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.com

