Eulen, Prosegur e ICTS copan actualmente la seguridad del 94% de los aeropuertos españoles.Aena ha convocado la licitación para la contratación del servicio de seguridad en los aeropuertos de la red por un importe de más de 370 millones de euros en dos contratos diferentes , según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE). En ambos casos, el plazo para presentar ofertas finalizará el próximo 2 de febrero .En el primero de ellos se refiere a los aeropuertos de mayor tráfico por un importe máximo de 359,46 millones de euros , con un plazo de ejecución de dos años.El segundo contrato tiene por objeto la seguridad en los aeropuertos de la red de Aena con menos de 400.000 pasajeros y el importe máximo asciende a 10,86 millones de euros , con un plazo de ejecución también de dos años.Actualmente, Eulen, Prosegur e ICTS Hispania se ocupan de las tareas de seguridad en los filtros de control de pasajeros y equipajes en el 94% de los aeropuertos españoles , según datos de Aena.Estas tres compañías prestan servicios en 45 de los 46 aeropuertos y dos helipuertos de la red.Eulen se encarga de la seguridad en 21 aeropuertos españoles, Prosegur en 17 e ICTS en otros siete .Los tres aeropuertos restantes son para Segurisa (Santander y Jerez de la Frontera) y Tablisa (Palma de Mallorca).Aena adjudicó el 3 de noviembre de 2016 los servicios de seguridad en 37 aeropuertos por un periodo de dos años, prorrogable por otros dos, por 111 millones de euros.Prosegur, ICTS Hispania y Eulen se repartieron los contratos, divididos en cuatro lotes: siete aeródromos fueron para ICTS Hispania, 12 para Prosegur en dos lotes y Eulen se quedó con los 18 aeropuertos españoles que cuentan con menos de 500.000 pasajeros al año. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comEn Barcelona -El Prat, Eulen comenzó a prestar el servicio el 1 de junio de 2016 tras la adjudicación por valor de 23,6 millones del contrato y un plazo de dos años.Su contrato finaliza el 31 de mayo del próximo año. Posteriormente, se aprobó un incremento del presupuesto de 425.000 euros que entró en vigor el 1 de julio para responder al aumento de pasajeros en verano.En el caso de Barajas, Prosegur comenzó su gestión el 1 de julio de 2015 tras la adjudicación por 21,6 millones por un periodo de tres años.La adjudicación inicialmente fue otorgada por este valor, pero, según consta en el registro de contratos de Aena, se aprobó un modificado de 2,03 millones por lo que la factura final es de 23,74 millones.Casi 28.000 empleados de empresas subcontratadas prestan servicios a través de la red de Aena , de ellos 6.000 trabajadores realizan tareas de seguridad en toda la red.Con los nuevos contratos , los vigilantes de seguridad que trabajen en los aeropuertos de la red a Aena tendrán derecho a cobrar un plus , una cantidad adicional a su salario, que además subirá un 2% anual , según el acuerdo sobre contratación de este tipo de servicios alcanzado por el operador aeroportuario y las empresas y sindicatos del sector.El pacto tiene lugar después del conflicto registrado en El Prat el pasado verano cuando los vigilantes de seguridad secundaron paros en demanda de mejores condiciones laborales.En virtud del acuerdo, Aena se compromete a exigir el compromiso del pago de este plus en los pliegos de los contratos de seguridad de su red para garantizar que se hace efectivo.En concreto, los vigilantes de seguridad que trabajen en aeropuertos tendrán un plus de 0,68 euros por hora efectiva de trabajo, importe básico que será igual para todos, independientemente de la empresa o la instalación en la que trabajen.En el caso de los vigilantes encargados de los sistemas de radioscopia (los arcos de control de seguridad), sumarán una cantidad adicional de 1,19 euros por hora efectiva de trabajo, y los que gestionan los filtros, esto es, las filas de pasajeros para pasar por esos arcos, añadirán otros 0,60 euros por hora.Asimismo, se reconoce el cobro de otro plus, en este caso de carácter variable, para este último colectivo de filtros, cuyo importe dependerá de las necesidades de cumplimientos de calidad que fije Aena.Además, el acuerdo reconoce una subida del 2% anual para estos importes durante todos los años que dure el acuerdo, que se hará efectivo una vez entren en vigor los nuevos contratos de seguridad de Aena.

