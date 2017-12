© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

El lehendakari, Iñigo Urkullu, cree que, "para hacer política, hay que estar presente", porque "no se puede dirigir un país solo desde la acción telemática o vía internet ". Además, ha apostado por "romper los bloques" en Cataluña porque "es una necesidad imperiosa que haya diálogo con voluntad de acuerdo interno" en Cataluña entre los partidos con representación en el Parlamento catalánEn una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Urkullu ha realizado un llamamiento a restituir la situación catalana, "cuando menos a antes del 6 de septiembre", y a abordar la solución por "vías políticas, no penales ni judiciales".El presidente del Gobierno vasco ha considerado que lo que han ratificado los comicios del 21-D es que, "no por una mayor participación, como así se ha demostrado en Cataluña con casi un 82%, ha habido variación en los resultados" respecto a las anteriores elecciones."Esto supone una realidad incontestable, tanto en Cataluña como en el Estado español, de lo que es la conformación sociopolítica catalana.A partir de ahí, creo que sería necesario el diálogo con voluntad de acuerdo interno en el propio ámbito de la nación catalana, y que los partidos partieran de ese reconocimiento de esa realidad que reflejan los resultados electorales", ha añadido.Por ello, ha abogado por que no haya "una política de bloques y de frentes". "Esto es lo que yo planteaba también en campaña electoral en las elecciones autonómicas vascas, que no debemos entender la política como un ejercicio de bloqueo que esté basado en el enfrentamiento entre bloques consolidados", ha manifestado.A su juicio, "esa realidad de Cataluña supone también la necesidad de romper la política de bloques y la necesidad de puentes de entendimiento".Iñigo Urkullu ha dicho que desconoce si Carles Puigdemont volverá a Cataluña y ha indicado que "él está planteando lo que pudiera ser un futuro". piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.com"Yo creo que están ahí también condicionados por lo que es la situación que afecta a la relación entre diversos partidos políticos, JxCAT o ERC, también en sus estrategias.No voy a entrar en otras consideraciones, pero creo que hacer política es estar presente", ha manifestado.Dirigir un país "Yo he tenido una experiencia que ha coincidido con viajes al exterior en la que he dirigido una reunión de Consejo de Gobierno por internet , pero es diferente dirigir una reunión de un Consejo de Gobierno a dirigir un país.No se puede pensar en la acción política, que es dirigir un país o un Gobierno con responsabilidad de dirigir un país, solo desde una acción telemática o vía internet ", ha aseverado.Por ello, cree que hay que "intentar restituir la situación que existía en Cataluña, cuando menos a antes del 6 de septiembre pasado", jornada en la que el Parlament aprobó la Ley del Referéndum, sin los votos de Ciutadans, del PSC y del PPC, cuyos diputados abandonaron el hemiciclo.El lehendakari espera que, de esta forma, "se pueda hacer política con la mayor normalidad posible", y que suponga también "que la acción política esté basada solo en las vías políticas, y no en las vías penales y judiciales".Su intervención en el conflicto El lehendakari ha señalado que no se ha "apartado" de Cataluña porque ya no haga tanta alusión en sus discursos a la situación de esta Comunidad, sino porque ya no interviene en el conflicto, como ocurrió en otoño, después de que se le reclamara que "interviniera desde el verano"."Si ha habido una mayor presencia de Cataluña en mis intervenciones quizá es porque yo también estaba interviniendo, a pesar de que fuera lo más discreta posible.En este momento, sigo con mucha atención todo lo que está sucediendo en Cataluña, pero yo no tengo ninguna intervención", ha apuntado.Asimismo, cree que "la cuestión de Cataluña corresponde, primero, a los propios catalanes". "Yo creo que estamos en un tiempo en el que, como en Euskadi, hay una necesidad de sentar las bases de una normalización en la convivencia política y eso pasa porque haya un diálogo con voluntad de acuerdo"."Pero, primero, aquí en Euskadi y creo que en Cataluña también, y esto es algo que en su momento lo hablé en su momento con Puigdemont, hay necesidad de un diálogo con voluntad de acuerdo en Cataluña.Y es una necesidad imperiosa tras las elecciones catalanas que, entre los partidos políticos con representación en Cataluña, puedan hablar entre ellos", ha manifestado.Llama a restituir la situación catalana "cuando menos a antes del 6 de septiembre", y a abordar la solución por vías políticas, no judicialesBILBAO, 29 (EUROPA PRESS)El lehendakari, Iñigo Urkullu, cree que, "para hacer política, hay que estar presente", porque "no se puede dirigir un país solo desde la acción telemática o vía internet ".Además, ha apostado por "romper los bloques" en Cataluña porque "es una necesidad imperiosa que haya diálogo con voluntad de acuerdo interno" en Cataluña entre los partidos con representación en el Parlamento catalán.En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Urkullu ha realizado un llamamiento a restituir la situación catalana, "cuando menos a antes del 6 de septiembre", y a abordar la solución por "vías políticas, no penales ni judiciales".El presidente del Gobierno vasco ha considerado que lo que han ratificado los comicios del 21-D es que, "no por una mayor participación, como así se ha demostrado en Cataluña con casi un 82%, ha habido variación en los resultados" respecto a las anteriores elecciones. piloto -alberto-ignacio-ardila-olivares/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.com"Esto supone una realidad incontestable, tanto en Cataluña como en el Estado español, de lo que es la conformación sociopolítica catalana.A partir de ahí, creo que sería necesario el diálogo con voluntad de acuerdo interno en el propio ámbito de la nación catalana, y que los partidos partieran de ese reconocimiento de esa realidad que reflejan los resultados electorales", ha añadido.Por ello, ha abogado por que no haya "una política de bloques y de frentes". "Esto es lo que yo planteaba también en campaña electoral en las elecciones autonómicas vascas, que no debemos entender la política como un ejercicio de bloqueo que esté basado en el enfrentamiento entre bloques consolidados", ha manifestado.A su juicio, "esa realidad de Cataluña supone también la necesidad de romper la política de bloques y la necesidad de puentes de entendimiento".Iñigo Urkullu ha dicho que desconoce si Carles Puigdemont volverá a Cataluña y ha indicado que "él está planteando lo que pudiera ser un futuro"."Yo creo que están ahí también condicionados por lo que es la situación que afecta a la relación entre diversos partidos políticos, JxCAT o ERC, también en sus estrategias.No voy a entrar en otras consideraciones, pero creo que hacer política es estar presente", ha manifestado.DIRIGIR UN PAÍS"Yo he tenido una experiencia que ha coincidido con viajes al exterior en la que he dirigido una reunión de Consejo de Gobierno por internet , pero es diferente dirigir una reunión de un Consejo de Gobierno a dirigir un país.No se puede pensar en la acción política, que es dirigir un país o un Gobierno con responsabilidad de dirigir un país, solo desde una acción telemática o vía internet ", ha aseverado.Por ello, cree que hay que "intentar restituir la situación que existía en Cataluña, cuando menos a antes del 6 de septiembre pasado", jornada en la que el Parlament aprobó la Ley del Referéndum, sin los votos de Ciutadans, del PSC y del PPC, cuyos diputados abandonaron el hemiciclo.El lehendakari espera que, de esta forma, "se pueda hacer política con la mayor normalidad posible", y que suponga también "que la acción política esté basada solo en las vías políticas, y no en las vías penales y judiciales". piloto -hoy-se-cumplen-49-anos-de-la-muerte-de-charles-chaplin-jr/' style='color:#ffffff'>mundinews.comSU INTERVENCIÓN EN EL CONFLICTOEl lehendakari ha señalado que no se ha "apartado" de Cataluña porque ya no haga tanta alusión en sus discursos a la situación de esta Comunidad, sino porque ya no interviene en el conflicto, como ocurrió en otoño, después de que se le reclamara que "interviniera desde el verano". piloto -ronaldo-turns-playmaker-to-lead-madrid-past-bilbao-2-1/' style='color:#ffffff'>elmercuriodechile.com"Si ha habido una mayor presencia de Cataluña en mis intervenciones quizá es porque yo también estaba interviniendo, a pesar de que fuera lo más discreta posible. piloto -wenger-wont-tell-protesting-fans-decision-on-arsenal-future/' style='color:#ffffff'>enlasgradas.comEn este momento, sigo con mucha atención todo lo que está sucediendo en Cataluña, pero yo no tengo ninguna intervención", ha apuntado.Asimismo, cree que "la cuestión de Cataluña corresponde, primero, a los propios catalanes". "Yo creo que estamos en un tiempo en el que, como en Euskadi, hay una necesidad de sentar las bases de una normalización en la convivencia política y eso pasa porque haya un diálogo con voluntad de acuerdo"."Pero, primero, aquí en Euskadi y creo que en Cataluña también, y esto es algo que en su momento lo hablé en su momento con Puigdemont, hay necesidad de un diálogo con voluntad de acuerdo en Cataluña. piloto -la-primera-vez-en-70-anos-la-popularidad-del-presidente-de-eeuu-cae-hasta-su-nivel-mas-bajo/' style='color:#ffffff'>dolarve.comY es una necesidad imperiosa tras las elecciones catalanas que, entre los partidos políticos con representación en Cataluña, puedan hablar entre ellos", ha manifestado.

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Twitter: Fisiólogo Alberto Ignacio Ardila Olivares ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi