/ Vecinos de Roca Tarpeya y la Cota 905 trancaron ayer la avenida Fuerzas Armadas, a la altura de El Helicoide, en protesta por el retraso en la entrega del combo navideño: una caja del CLAP y un pernil, además de otros alimentos prometidos por el gobierno para estas navidades.Los manifestantes se lanzaron a la calle desde las 8:00 am hasta el mediodía, con ollas y cacerolas vacías que golpearon con cucharones mientras gritaban consignas, en presencia de la PNB que custodiaba el lugar."Nos prometieron un pernil, dos pollos y un cartón de huevos. Habían dicho que entregarían un pernil por familia, pero ayer en una reunión del consejo comunal indicaron que serían 20 perniles por calle, cuando cada calle tiene hasta 100 familias. Nosotros decidimos que no queremos ningún pernil. ¿Cómo es posible que de 100 familias nada más les llegue a 20? ¿Entonces yo como y la vecina no? ¿Acaso no tenemos todos el mismo problema?", manifestó Ana Lovera, habitante del sector.Otra vecina, María Ventura, indicó que dependía de la caja de comida porque no podía costear los precios en mercados y abastos. "Además de que el CLAP llega retrasado, la comida está muy cara, no tenemos para pagar 300.000 bolívares por un kilo de carne", expresó.A media mañana se presentaron en el lugar la viceministra de Alimentación, Jessica Ruiz, y el concejal Nahúm Fernández, para negociar el cese de la protesta a cambio de la entrega de la comida a principios de enero, pero el ofrecimiento no convenció a los vecinos. "Habrá una reunión de representantes del gobierno con los consejos comunales. Ellos no solucionan nada, nosotros queremos que vengan aquí para que nos expliquen por qué nos hacen pasar tanto trabajo", señaló Lovera.Esa no fue la única protesta por comida en el oeste de Caracas. Ayer la redoma de la India amaneció con restos de basura y vigilada por la GNB, luego de que residentes de La Vega protestaron el miércoles en la noche para exigir la entrega de los perniles ofrecidos por el gobierno, además de las cajas del CLAP retrasadas. En la protesta, trancaron calles con basura quemada, tapas de alcantarillas volteadas y escombros.Comerciantes de la zona relataron que los disturbios duraron hasta la madrugada cuando fueron disueltos por la policía.Cinco ciudades más en la calleLa falta de gasolina, de gas y el retraso en la llegada de los perniles y las cajas que distribuye el CLAP, ocasionaron también focos de protestas en cinco ciudades del interior del país.En Maiquetía, estado Vargas, los vecinos cerraron las vías con cauchos porque no les había llegado la caja del CLAP. También en el estado Bolívar manifestantes tomaron las avenidas Botellón, Victoria y Los Pinares por la escasez de comida. Por segundo día en San Felipe, estado Yaracuy, la gente salió a las calles por la falta de gas, agua y debido al retraso de la bolsa de comida.En Magdaleno, estado Aragua, el mismo retardo del CLAP por casi un mes llevó a los vecinos a obstaculizar el tránsito, al igual que en los kilómetros 8 y 11 de El Junquito, donde además exigieron servicio de agua.En Barquisimeto, estado Lara, la falta de gas doméstico volvió a promover protestas en el municipio Iribarren, las cuales comenzaron hace una semana. Esta vez, los habitantes de la comunidad Bello Monte cerraron la vía que comunica Barquisimeto y Río Claro con las bombonas de gas en la mano.DatoDesde abril hasta el 19 de junio el Observatorio de Conflictividad Social registró 2.675 manifestaciones, lo que representa un incremento de 65% con respecto al mismo lapso en 2016. Se reportaron en el mismo período de tiempo 735 establecimientos comerciales saqueados por grupos vandálicos en 12 entidades.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi