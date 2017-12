/ Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este viernes 29 de diciembre del 2017.ARIES(marzo 21-abril 20)Trabajo y negocios: le pedirán que sea más flexible al imponer medidas que afectan a los demás. Amor: entrometidos actuarán en su contra y provocarán que surjan celos infundados.TAURO(abril 21-mayo 20)Trabajo y negocios: creerá ver que conspiran a sus espaldas. Son problemas de comunicación. Amor: una ex pareja alterará sus nervios. Tómelo con calma y escuche su pedido; será insólito.GÉMINIS(mayo 21-junio 21)Trabajo y negocios: le pedirán una solución en temas conocidos. Habrá un buen resultado. Éxitos. Amor: los celos se disiparán en la relación pero no debe insistir en ver a sus ex parejas.CÁNCER(junio 22-julio 23)Trabajo y negocios: su intuición le pondrá en alerta por personas maliciosas que merodean a su alrededor. Amor: un encuentro con ex pareja, estimulará una llama que cree apagada; urge dialogar.LEO(julio 24-agosto 23)Trabajo y negocios: situación conflictiva por criterios opuestos, afectan a los negocios. Sea más flexible. Amor: se toma el tiempo para revertir un clima adverso en la pareja y todo mejora.VIRGO(agosto 24-septiembre 23)Trabajo y negocios: el día será propicio para acordar o firmar contratos muy convenientes. Amor: momento ideal para iniciar nuevas relaciones, hacer las paces o renovar votos.LIBRA(septiembre 24-octubre 22)Trabajo y negocios: habrá circunstancias que fastidiarán sus planes y le exigirán un cambio. Amor: descubrirá la clave para hallar esa alma gemela que ansía conocer desde hace tiempo.ESCORPIO(octubre 23-noviembre 22)Trabajo y negocios: evita actos impulsivos y eso ayuda a resolver problemas pendientes. Amor: su carisma deslumbrará a alguien atractivo que cree inaccesible. Se avecina romance.SAGITARIO(noviembre 23-diciembre 21)Trabajo y negocios: un evento afortunado será el inicio de próspera etapa. Habrá buenos negocios. Amor: su optimismo a toda prueba ayudará a suavizar las asperezas en la pareja.CAPRICORNIO(diciembre 22-enero 20)Trabajo y negocios: se encarga de una nueva tarea y descubre que sus metas están muy cerca. Amor: disfrutará como nunca de los juegos íntimos compartidos en pareja.ACUARIO(enero 21-febrero 19)Trabajo y negocios: las preocupaciones harán que busque una respuesta en la persona que más confía. Amor: su pareja se quejará de usted por falta de atención. Haláguela con un regalo.PISCIS(febrero 20-marzo 20)Trabajo y negocios: alguien colmará su paciencia y se decide a acabar con los abusos de confianza. Amor: su pareja le ayuda a encender la llama del romance con un simple gesto; todo brillará.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi