/ No todo es trabajo para las estrellas de Hollywood , quienes no solo saben divertirse, sino que tienen los recursos para hacerlo a lo grande. Este 2017, por ejemplo, personalidades de la música, cine y TV visitaron el Perú.Cómo olvidar la reciente visita de Sophie Turner , intérprete de Sansa Stark en la serie "Game of Thrones" y Jean Grey en la saga "X-Men". Ella estuvo en Lima en noviembre último para hacer turismo mientras acompañó a su prometido, el músico Joe Jonas.Además de Sophie Turner, también estuvo en Perú el danés Mads Mikkelsen, quien los últimos años ha causado impacto en Hollywood por su trabajo en la serie "Hannibal". También tuvo roles en películas como "Doctor Strange" y "Rogue One: A Star Wars Story".Esta semana, además, se dejó ver en el cercado de Lima la actriz Shannen Doherty, recordada por su trabajo en las series "Hechiceras" y "Beverly Hills 90210".Conoce a más famosos que visitaron el Perú en la galería que abre este artículo.Notas relacionadas Sophie Turner, la actriz de "Game of Thrones" que alborotó Lima Mads Mikkelsen, el protagonista de "Hannibal", está en el Perú Shannen Doherty, de la serie "Hechiceras", hace turismo en LimaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi