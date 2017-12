/ Énner Valencia llegó de México a Guayaquil el lunes pasado, a pasar vacaciones. El delantero del Tigres, de México, se reunió con sus abogados para conocer cómo avanza el juicio por las pensiones alimenticias de su hija, de 6 años, y que se inició en el 2012.Un año después de que ‘Superman’ salió en ambulancia para evitar su detención al salir del estadio Atahualpa, tras un partido de la Selección de Ecuador, la pugna legal sigue. Según el juicio número 09201-2013-16124, en este año hubo más diligencias.El 6 de octubre del 2016, en Quito, Énner Valencia salió en ambulancia para no ir preso. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIOTras el escándalo del 6 octubre del 2016, cuando terminó en el Hospital Axxis, en el norte de Quito, Énner está al día. "Ha cumplido con las pensiones. Hubo una revisión del valor que paga porque tiene dos hijas más", manifiesta José Luis Monar, abogado de Sintia Pinargoti, madre de la menor.En el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) , del Consejo de la Judicatura, la pensión mensual que transfiere Valencia a su niña es de USD 3 213 , la más alta. En el SUPA aparece que está al día. Gonzalo Vargas, representante del futbolista, calcula que ha pagado más de USD 120 000 por las pensiones alimenticias de su hija.El caso de Valencia es parte de la problemática de los juicios de alimentos que afrontan los futbolistas. En el SUPA y en las causas judiciales del Consejo de la Judicatura están registrados 108 futbolistas con juicios de alimentos y que pagan pensiones alimenticias. Estos corresponden a las series A y B y los que juegan fuera.EL COMERCIO DATA levantó la información con base en las nóminas inscritas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) de este 2017 y revisó una lista de 64 futbolistas nacionales que juegan en el exterior.Al analizar los datos , se observa que la mayoría (90) cancela valores mensuales entre USD 68,25 y 955 por pensiones ; los otros 18 pagan entre USD 1 000 y 3 213 cada mes.Uno de los últimos incidentes por pensiones alimenticias ocurrió hace un mes. El sábado 25 de noviembre, al finalizar un partido de la Serie B, entre Mushuc Runa y el Manta , Elvis Bone , de 34 años, fue detenido por la Policía en el estadio Bellavista de Ambato . Él es defensa del equipo de Manabí.Los policías no le permitieron ingresar al vestuario y lo llevaron al Centro de Detención Provisional de Ambato . Luego lo trasladaron a Quito, donde se inició el juicio. Según el proceso número 17204-2014-5190 , el futbolista acumuló una deuda por USD 35 067 por pensiones no pagadas. En el expediente consta que el futbolista firmó un acuerdo de pago por USD 60 mensuales , desde agosto del 2016 hasta octubre de este año.Así buscó bajar USD 33 000 que adeudaba por las pensiones de cuatro años, por lo cual fue detenido. Según el Código de la Niñez y Adolescencia (art. 15) , los parámetros para pagar la pensión se fijan según la inflación , la edad del derechohabiente , el número de cargas familiares y la capacidad económica del alimentante .Actualmente hay una tabla con seis niveles para pagar pensiones y se actualiza cada año, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social .Está previsto que para enero del 2018 se aplique el incremento con base en los USD 386 del salario básico .Para solucionar este problema y lograr la libertad, Bone pagó USD 7 000 y llegó a un acuerdo de pago. En los 40 casos de los futbolistas de la Serie B, Bone es el único que paga una pensión de USD 1 788. En los otros 39 procesos, nadie paga más de USD 900.Hay dos futbolistas de las series A y B con tres juicios de alimentos : Gabriel Cortez , del Independiente (A), y Cristian Márquez , de Colón , de Manabí (B). En ambos casos, las tres demandantes son distintas mujer es. En el grupo de los legionarios, Orlindo Ayovi, también registra tres juicios.El esmeraldeño Gabriel Cortez , también conocido como el ‘Loco’, se abstiene de hablar del tema. En el proceso número 0803228006, iniciado en el 2015, se determinó una pensión de USD 151,68 y en el segundo juicio, USD 400.Cortez tuvo una prohibición de salir del país por el tercer juicio iniciado el 2016. Según el expediente, se determinó que a partir del 2018 tendrá que pagar otros USD 400 por el hijo de Karol Torres.Ángela Intriago, abogada de Torres, explica que una de las dificultades en el proceso judicial ha sido porque el caso se desarrolla en Esmeraldas y el futbolista vivía en Sangolquí. También fue difícil acceder a los contratos laborales.La accesibilidad es compleja, a pesar de que los documentos son registrados cada año en la FEF. Cuando consiguen los contratos o las planillas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se encuentran con la sorpresa de que no se declaran los valores reales.Pepe Mosquera , integrante del Directorio de la FEF , detalla que la entidad facilita las copias de los roles y además se entregan las planillas del IESS . "Son procesos judiciales en lo que siempre hemos apoyado".Jorge Reinoso , abogado de Barcelona Sporting Club , explica que cuando un futbolista tiene juicios el club ayuda en los problemas legales. "Son temas muy personales. Facilitamos la documentación necesaria". Por su parte, el gerente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE), Jorge Guzmán, reconoce que hay anomalías en los contratos en los últimos cuatro años. "Se han firmado dobles contratos. Uno por el sueldo básico y otro por valores reales", explica.Según el manual de este tipo de procesos, los jueces del Consejo de la Judicatura cruzan información con el IESS, Servicio de Rentas Internas (SRI) y ‘Súper’ de Bancos, para conocer sobre las propiedades y cuentas de los demandados.La AFE calcula que solo el 10% de los futbolistas de las series A y B recibe salarios sobre los USD 1 000. El resto (el 90%) tiene sueldos entre USD 360 y 1 000 en el fútbol ecuatoriano.1 200 detenciones por no pago de pensiones alimenticias al mes Prisión para Roberto Carlos por atraso en pensión alimenticia Comisión de Justicia continúa debate de las reformas al Código de la Niñez 470 294 personas deben pensión alimenticia Defensor del Pueblo pide facilitar el cobro de pensiones alimenticias de padres emigrantes Video 'Hijo mochila', un punto crítico en las reformas al Código de la NiñezCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi