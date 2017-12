/ La revista Forbes ubicó al actor Vin Diesel como el más taquillero de 2017 con 1.600 millones de dólares. El protagonista de " Rápidos y Furiosos " logró el ansiado lugar luego del enorme éxito que le significó la octava entrega de la saga, la misma que recaudó este año 1.200 millones de dólares a nivel mundial.En segundo lugar y muy cerca en cuanto a cifras recaudadas se encuentra Dwayne Johnson , compañero de Diesel en "Rápidos y Furiosos" con US$ 1.5 mil millones y a pesar del tropiezo enorme que fue para él protagonizar el remake fílmico de "Baywatch", el cual recaudó tan solo US$ 178 millones en todo el mundo.Notas relacionadas Estas fueron las mejores cintas peruanas que nos dejó el 2017 30 grandes estrellas que partieron en 2017 A Diesel y Johnson, héroes de acción de la pantalla grande en la actualidad, lo acompañan una ex compañera de rodaje: Gal Gadot, quien gracias al éxito abrumador de "Wonder Woman", que recaudó US$ 822 millones en el mundo, se coloca en la lista Forbes de los más taquilleros con 1.400 millones.Cabe destacar que la revista Forbes suma la venta de entradas a nivel mundial de los principales actores durante 2017, apoyándose en los datos de Box Office Mojo , el sitio web dedicado al seguimiento y conteo de los ingresos en taquilla que consiguen las películas.En la galería que abre esta nota, un repaso a la lista de los diez actores más taquilleros de 2017 .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi