En " Black Mirror " nada se desarrolla del modo que esperas. Con el fin de año a la vuelta de la esquina, este viernes Netflix lanza seis episodios de la serie antológica, historias independientes que discuten el lado más oscuro dela tecnología. En El Comercio ya vimos todos y los comentamos a continuación (sin spoilers):"U.S.S. CALLISTER"La publicidad no engaña: "U.S.S. Callister" es un homenaje a "Star Trek". Jesse Plemons interpreta al capitán Daley, el símbolo de todo aquello que la Flota Espacial busca defender. Pero no olvides que se trata de " Black Mirror ", así que va a ocurrir algo horrible y cada idea que tengas sobre sus personajes cambiará.Esto se cumple en especial con Plemons, experto en performances donde tipos "normales" muestran lo peor de sí mismos (recuerda a su Todd de "Breaking Bad" ); pero no es el único que tiene la oportunidad de brillar, pues allí entra Cristin Milioti ("How I Met Your Mother") como la nueva tripulante, cuya mente fresca cambia la dinámica de la nave."Black Mirror" - U.S.S Callister - teaser. (Video: Netflix)"ARKANGEL"Este es el episodio que dará que hablar por semanas, incluso años después de su estreno. En la mejor tradición de " Black Mirror ", es la emoción humana la que termina por convertir la tecnología en una herramienta peligrosa.¿Hasta dónde llegarías para proteger a tus hijos? ¿Cuál es el límite entre la paternidad responsable y el acoso? Aquí no hay respuestas, solo situaciones incómodas que desarrollan el planteamiento visto en "The Entire History of You", pero con más corazón y, sobre todo, una toma final que dice más que mil palabras. Gran dirección por Jodie Foster."Black Mirror" temporada 4. Adelanto del episodio "Arkangel". (Video: Netflix)"CROCODILE"La memoria humana no es objetiva, siempre se transforma. Lo que no necesariamente cambia es cómo dichos recuerdos te afectan emocionalmente. Es un clásico en esta serie el uso de tecnologías que potencian los recuerdos, pero al mismo tiempo te vuelven dependiente y desatan la obsesión."Crocodile", si bien tiene a la memoria como un elemento principal, es en realidad sobre los extremos a los que el ser humano llega para proteger su estilo de vida; todo en Islandia, un frío lienzo para el rojo más brillante."Black Mirror: Crocodile" - tráiler. (Video: Netflix)"HANG THE DJ"¿El ser humano tiene solo una "media naranja" o hay varias personas con las que podría pasar el resto de su vida? Este episodio explora cómo el método científico podría cambiar para siempre las relaciones interpersonales.Aun así, no llega a los niveles de "San Junipero", que a estas alturas podría ser la historia de amor definitiva del siglo XXI. Eso sí, "Hang the DJ" es valiosa por ofrecer posibilidades inquietantes para situaciones comunes."Black Mirror" - Hang the DJ. (Video: Netflix)"METALHEAD"" Black Mirror " es una serie apocalíptica, donde la humanidad no necesariamente desaparece, pero que pierde algo con cada innovación. El episodio "Metalhead" presenta un futuro donde debes protegerte, literalmente, de los robots.Mientras lo común en " Black Mirror " es que el protagonista se destruya así mismo por la tecnología, o que en su defecto se vea atrapado en dilemas morales, "Metalhead" es adrenalina pura, un cambio muy necesario."Black Mirror" - Metalhead. (Video: Netflix)"BLACK MUSEUM"Es el episodio más ambicioso de la temporada, tres historias que se conectan por obra del amoral Rolo Haynes (Douglas Hodge), quien administra un museo de curiosidades, el Museo Negro. La última vez que la serie intentó algo así fue con "White Christmas", protagonizada por el talentoso Jon Hamm de "Mad Men".Pero Hodge no es Hamm y "Black Museum" no es "White Christmas". Si bien ofrece la historia más violenta de la temporada ("El adicto al dolor"), es el episodio menos logrado, pues las historias que le siguen parecen incompatibles, todas con tono muy distinto y personajes de escasa empatía. Hay mejores formas de intercalar drama y comedia."Black Mirror" - Black Museum. (Video: Netflix)DATOLa cuarta temporada de " Black Mirror " llega la madrugada del viernes 29 de diciembre a Netflix .