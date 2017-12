/ El 20 de enero a partir de las 4:45 p.m., el papa Francisco sostendrá un encuentro mariano en la Plaza de Armas de Trujillo , en la región La Libertad. Sin embargo, a solo 23 días de tal acontecimiento, la plaza aún permanece cerrada debido a que la municipalidad provincial no concluye los trabajos de remodelación que se iniciaron en agosto.Según el alcalde provincial de Trujillo , Elidio Espinoza, este retraso se debe a que la empresa Hidrandina, responsable de abastecer de energía eléctrica a esta ciudad, no tendría listas las luminarias que se instalarán en la plaza."He recibido una carta del gerente general de Hidrandina (Justo Estrada) en la que nos indica que la iluminación para la Plaza de Armas, la Catedral y el Arzobispado llega la primera semana de enero", afirmó Elidio Espinoza.Notas relacionadas ¿Cuántos venezolanos recibieron el Permiso Temporal en Perú? Año Nuevo: peruanos prefieren viajar a destinos del interior Aprueban nuevo adicional para descolmatar el río Piura Abancay: detienen a alumnos atrincherados en local universitario La comuna, por su parte, hizo público un documento supuestamente remitido por Hidrandina en la que la empresa informa que "los equipos de iluminación de alta tecnología LED estarán disponibles e instalados al término de la segunda semana de enero".Sin embargo, el regidor de la oposición, Hernán Aquino, reveló un informe del 21 de diciembre, en el que la empresa señala que uno de sus supervisores detectó hasta 21 observaciones en las obras de alumbrado en la Plaza de Armas de Trujillo , lo que no les permitía colocar las luminarias.El Comercio intentó comunicarse esta mañana con representantes de Hidrandina, pero no tuvimos respuesta.La Plaza de Armas de Trujillo es remodelada con una inversión que supera los S/ 3 millones.MÁS DE PERÚTweets by PeruECpeCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi