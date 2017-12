/ Acostumbrado a robar suspiros en las redes sociales , el actor argentino nacionalizado mexicano Sebastián Rulli sorprendió este jueves al compartir en Instagram una fotografía que generó intriga sobre su estado físico.La imagen fue tomada durante su descanso de verano (vacaciones) junto a su bella pareja, la también actriz Angelique Boyer, y en ella aparece el artista de 42 años con un abdomen bastante pronunciado.Notas relacionadas Sergio Galliani y Connie Chaparro conocieron esta maravilla del mundo Instagram: Kim Kardashian, Jennifer López y el selfie de los 170 millones "Etiqueta a un amigo que esté a punto de dar a luz y felicítalo", dice la leyenda de la instantánea compartida en Instagram .Taggea(etiqueta) a un amigo que esté a punto de dar a luz y felicítalo @diegodreyfusUna publicación compartida de Sebastian Rulli (@sebastianrulli) el Dic 27, 2017 at 10:21 PSTSebastián Rulli cuenta con cuatro millones de seguidores en la red social Instagram . En dicho espacio viene compartido foto de sus vacaciones junto a la bella Angelique Boyer.Notas relacionadas Instagram ya permite ver fotos y videos de cuentas que no sigues Instagram: Vanessa Terkes y George Forsyth disfrutan de México ❤️🙌Una publicación compartida de Sebastian Rulli (@sebastianrulli) el Dic 24, 2017 at 1:48 PST❤️🌈🌊☀️🥂🍾Una publicación compartida de Sebastian Rulli (@sebastianrulli) el Dic 28, 2017 at 7:29 PSTEl resto de imágenes permite confirmar que no hay problemas o descuidos en el estado físico de Sebastián Rulli , sino que todo se trató de un gesto y la posición del actor nacionalizado mexicano.✌🏽🏖😎 ❤️Una publicación compartida de Angelique Boyer (@angeliqueboyer) el Dic 28, 2017 at 7:21 PSTSi bailas con el corazón, tu cuerpo seguirá ✨💟 📸 @nick_set_life ✨ #angeliqueboyerUna publicación compartida de Angelique Boyer (@angeliqueboyer) el Dic 25, 2017 at 1:42 PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi