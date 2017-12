/ La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , estuvo el jueves por cinco horas y media en el despacho del fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez, donde respondió sobre la anotación "aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita", encontrada en la agenda del teléfono celular de Marcelo Odebrecht.Fujimori arribó a la oficina hacia las 10 a.m. y salió a las 3:35 p.m.Keiko Fujimori abandona la fiscalía luego de interrogatorio @Politica_ECpe pic.twitter.com/1xvUudURHG— Mario Mejia Huaraca (@mariomejiah) 28 de diciembre de 2017 Hasta los exteriores del despacho fiscal, en el jirón Santa Rosa, en el centro de Lima, también llegó un grupo de simpatizantes de la ex candidata presidencial.Keiko Fujimori llegó a la fiscalía de lavado de activos e ingresó raudamente. Sus seguidores gritan: "Keiko,no está sola" @Politica_ECpe pic.twitter.com/KXmc3MqDLz— Mario Mejia Huaraca (@mariomejiah) 28 de diciembre de 2017 La ex candidata presidencial es investigada por los aportes a Fuerza Popular para las campañas del 2011 y 2016.Fuentes de la fiscalía habían adelantado a El Comercio en la víspera que Pérez no iba a poder preguntar a Fujimori sobre lo que Odebrecht contestó en el interrogatorio de noviembre pasado, en Brasil. Lo referente a esas respuestas, indicaron, se verá en otra diligencia.Por otro lado, Fuerza Popular interpuso un recurso de control de plazo para que Pérez concluya y se pronuncie sobre la investigación preliminar sobre la campaña electoral del 2011.La medida fue interpuesta por su secretario general, José Chlimper. Los investigados en este caso son Keiko Fujimori , el partido y su ex secretario general Jaime Yoshiyama.En el caso de los cocteles y aportes a la campaña del 2016, se está a la espera de que la Primera Sala de Apelaciones Nacional resuelva si Pérez debe concluir con la etapa de la indagación preliminar, tal como resolvió el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria.Notas relacionadas Romero: "Mis actos públicos siempre han sido transparentes" Kenji: "Figari y Vega conspiraron contra la libertad de Fujimori" Suspenden audiencia sobre investigación contra Fuerza Popular Alberto Fujimori: las otras veces que dijo "disculpas" o "perdón" "Se pinta entero", la caricatura de hoy ► https://t.co/2B80s5EJ6i Por @otravezandres pic.twitter.com/HrZF70F9AP— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 28 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi