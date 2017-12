/ La pareja de actores conformada por Sergio Galliani y Connie Chaparro sorprendieron en Instagram al compartir fotografías de su primer viaje a una de las más imponentes maravillas del mundo.El matrimonio disfruta de un paseo de vacaciones por Pekín, China . Fue 'Nachito' de la recordada serie "Al fondo hay sitio" quien publicó una fotografía junto a su esposa en la Gran Muralla China Notas relacionadas Instagram: Vanessa Terkes y George Forsyth se lucen felices en México Instagram: futbolista Kagawa hace llorar de furia a este niño [VIDEO] "La Gran Muralla China , una maravilla. Beijing. Nos despedimos. Mañana partimos para Tailandia. Sol. Feliz año", publicó en Instagram#lagranmuralla China una maravilla…#beijing nos despedimos mañana. Partimos para Tailandia #Sol #FelizAño!! #BoardingPass …siguenos en @4cabezascreativethinkingUna publicación compartida de Sergio (@sergiogallianich) el Dic 28, 2017 at 4:41 PSTAquí más abajo puedes ver otras fotos de Sergio Galliani en Instagram. El actor y su esposa aprovechan este viaje (acompañados de su hijo) para grabar algunos instantes para su espacio "Boarding Pass", perteneciente a la plataforma 4 Cabezas.La ciudad prohibida…Una publicación compartida de Sergio (@sergiogallianich) el Dic 28, 2017 at 6:27 PSTDías antes la pareja también estuvo en Los Ángeles, California. Aquí más momentos subidos a Instagram ."Boarding Pass" Con Sergio Galliani. Desde Los Ángeles -California!! Gracias a @taberneroperu #FelizNavidad @4cabezasCreativeThinking (Si quieres ver el vídeo completo entra al Facebook y Canal de youtube de 4Cabezas)Una publicación compartida de Sergio (@sergiogallianich) el Dic 24, 2017 at 8:36 PSTNotas relacionadas Instagram: Kim Kardashian, Jennifer López y el selfie de los 170 millones Thalía respondió en Instagram a críticas por "abuso de botox"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi