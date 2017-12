/ El congresista oficialista Juan Sheput se refirió el pronunciamiento que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para convocar a una audiencia el próximo 2 de febrero a fin de supervisar la ejecución de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta y el proceso por el cual se le otorgó el indulto al ex presidente Alberto Fujimori ."Yo siempre dije que ninguna medida tipo indulto podía hacerse sin tomar en cuenta a las víctimas, es una lástima que el gobierno no lo haya hecho, ahora debe asumir las consecuencias", señaló a Perú21.De esta manera, el congresista lamentó que el Gobierno no se haya reunido hasta la fecha con los familiares de las víctimas de los casos mencionados y, a pesar de eso, haya determinado concederle el indulto a Alberto Fujimori .Notas relacionadas Corte IDH convoca a audiencia por indulto a Fujimori La CIDH expresó su rechazo al indulto a Alberto Fujimori No obstante, Juan Sheput dijo que esta medida ya es "un hecho consumado", por lo que, desde ahora, el Ejecutivo debe mirar hacia adelante y tomar acciones a fin de aliviar las exigencias de aquellos ciudadanos."Esto se debe complementar con una política de acercamiento hacia las familias de las víctimas y aquí debe haber participación del propio Alberto Fujimori ", consideró.Previo a este anuncio de la Corte IDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que el indulto otorgado "no cumple con requisitos legales fundamentales, elementos del debido proceso legal e independencia y transparencia en la evaluación técnica".Juan Sheput aclaró que el tema alrededor de los delitos cometidos por el ex presidente no se trata de "dinero", en referencia a las declaraciones de la primera ministra, Mercedes Aráoz, quien informó sobre la firma de un decreto supremo para disponer un fondo de S/ 33 millones como reparación civil a las víctimas del terrorismo."Esto no es una cuestión de dinero, esto tiene que ver con la dignidad de las víctimas y entender que la libertad de Fujimori no deja de afectar su legítima búsqueda de justicia", sostuvo.Notas relacionadas Fujimori aún no está "completamente estabilizado" Grupo de trabajo de la ONU critica indulto a Fujimori Giuffra ve necesario un "Gabinete de la reconciliación" Flores Nano: Indulto a Fujimori "se percibe como un toma y daca" MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA…Las idas y venidas del expediente PPK en la fiscalía ► https://t.co/OQRdPSPcyh Por @gvillasis pic.twitter.com/MjBK0TITHP— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 28 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi