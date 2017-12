/ Hacia las 9:30 a.m. del jueves arribó a Palacio de Gobierno un equipo de fiscales encabezados por Hamilton Castro, fiscal anticorrupción que lidera el equipo especial del Caso Lava Jato, para interrogar en calidad de testigo al presidente Pedro Pablo Kuczynski ( PPK ), como estaba programado.La diligencia tomó unas cuatro horas y se dio en el marco de las pesquisas que realiza la fiscalía a las empresas First Capital Partners y Latin American Enterprise Fund Managers, por los pagos que obtuvieron de la constructora Odebrecht .Participaron también Gonzalo del Río, abogado de PPK, y el procurador ad hoc para el Caso Odebrecht, Jorge Ramírez.Imágenes de El Comercio dan cuenta de la salida de Hamilton Castro pasadas la 1:30 p.m.#LoUltimo Tras 4 horas, concluye el interrogatorio del Presidente Pedro Pablo #Kuczynski .Jefe del Equipo Especial Anticorrupción, Hamilton Castro, abandona Palacio de Gobierno.Vía @Politica_ECpe pic.twitter.com/Of742SzBpw— Karem Barboza (@karembq) 28 de diciembre de 2017 #Odebrecht #PPKFiscal Hamilton Castro llegó junto a un equipo fiscal, hasta Palacio de Gobierno para interrogar al Presidente Kuczynski.Su abogado y la defensa del Estado lo hicieron minutos antes. Más en @Politica_ECpe pic.twitter.com/CPBMiBtmhr— Karem Barboza (@karembq) 28 de diciembre de 2017 Como informó en la víspera El Comercio , las preguntas del fiscal irán desde el inicio de la participación societaria de Kuczynski en las empresas investigadas y la corroboración documentaria de sus afirmaciones, hasta su desempeño como ministro de Economía y primer ministro del gobierno del ex presidente Alejandro Toledo.PPK también deberá informar sobre otras empresas en las que haya sido socio, miembro o haya desempeñado algún cargo gerencial fuera o dentro del país.Fuentes de la fiscalía informaron el miércoles que pedirán a PPK autorizar el levantamiento de su secreto bancario, tal como lo anunció de manera pública durante un mensaje a la nación.Como se recuerda, la fiscalía realiza una indagatoria sobre la información que brindó Odebrecht a la Comisión Lava Jato, donde confirma que Westfield Capital realizó siete consultorías para dicha constructora brasileña entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007 por US$782.207.PPK, se desempeñó como ministro de Economía entre febrero del 2004 y agosto del 2005, así como presidente del Consejo de Ministros entre agosto del 2005 y julio del 2006.Notas relacionadas Giuffra ve necesario un "Gabinete de la reconciliación" Las idas y venidas del expediente PPK en la fiscalía PPK: "Trabajo con Aráoz en un Gabinete de reconciliación" PPK: funcionarios y congresistas que perdió tras indulto Caso Odebrecht: PPK declarará este jueves ante fiscalíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi