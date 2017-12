/ La Corte Interamericana de Derechos Humanos ( Corte IDH ) convocó a una audiencia extraordinaria para escuchar, el 2 de febrero, a las partes implicadas en el indulto concedido al ex presidente peruano Alberto Fujimori , quien cumplía una condena de 25 años de cárcel por los casos La Cantuta y Barrios Altos."La corte ya ha notificado a las partes a una audiencia conjunta, en dos casos abiertos en supervisión de cumplimiento de sentencia, que son Barrios Altos y La Cantuta", informó a EFE la abogada Gloria Cano, directora de una de las organizaciones civiles que representan a los deudos de las víctimas de estas matanzas.Cano agregó que en se revisarán "dos pedidos en una sola audiencia" y ya se ha convocado al Estado peruano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos representantes de los deudos, como la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), que ella dirige.Sostuvo que "normalmente la corte tiene sesiones y al final del periodo toma una decisión, pero ahora ha visto necesario convocar a la audiencia dentro de ese periodo, de acuerdo a la gravedad" del caso.Notas relacionadas PJ asegura que no habrá cambios inmediatos en Sala Penal La CIDH expresó su rechazo al indulto a Alberto Fujimori Añadió que después de la audiencia del próximo 2 de febrero, la corte "emitirá una resolución de cumplimiento obligatorio", en un plazo no determinado.Ahí señalará si el Estado peruano ha cumplido o no sus obligaciones establecidas en estos casos, por los cuales Alberto Fujimori fue condenado, en el 2009, a 25 años de cárcel.Fujimori fue considerado autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de un total de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992.El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski ( PPK ), otorgó el 24 de diciembre el indulto humanitario a Alberto Fujimori , quien actualmente permanece en una clínica de Lima, al considerarse que padece una serie de enfermedades y su salud podía agravarse en prisión.El presidente Kuczynski también otorgó el derecho de gracia presidencial a Fujimori, por lo que el ex mandatario no podrá ser procesado en un juicio abierto por el asesinato de 6 personas en el distrito de Pativilca, en el norte de la región Lima, también a manos del grupo Colina.Cabe apuntar que en la sentencia emitida el 2009 contra Fujimori, en cuanto a las imputaciones por los casos La Cantuta y Barrios Altos, se señala que "los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal".(Fuente: EFE / El Comercio)Notas relacionadas Fujimori aún no está "completamente estabilizado" Grupo de trabajo de la ONU critica indulto a Fujimori Keiko declara ante fiscal por anotación de Odebrecht Sala debe decidir si abre juicio a Fujimori por Caso Pativilca Azabache: Fujimori podría ser procesado por Caso Pativilca Alberto Fujimori no será procesado por el Caso Pativilca MÁS EN POLÍTICA…Mario Mantilla: "Sanción a fujimoristas se propuso en el calor de la votación" ► https://t.co/ipXpcU3btZ pic.twitter.com/GLs6D9xJdY— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 28 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi