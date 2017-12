Poder Judicial: sistema anticorrupción no dará impunidad a quienes robaron al país

00:14.Lima, dic. 29. El presidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez, señaló que el sistema nacional anticorrupción a cargo de la jueza Susana Castañeda, no dará impunidad a las personas y empresas que robaron dinero al país.Indicó que este sistema ya se encuentra en funcionamiento y los jueces que la integran, ?están trabajando y cuentan con una capacitación importante?.?Garantizo que el sistema nacional anticorrupción no otorgará impunidad a quienes han cometido delitos contra la administración pública y, sobre todo, aquellos que han robado al país, ellos merecen las penas que corresponda, pero con el debido proceso, no con linchamientos?, declaró en Canal N.Dijo que este grupo de magistrados demostrará su valía cuando tomen decisiones de fondo, pero que, por el momento han tomado ?medidas provisionales?.?No podemos supeditar la justicia en una persona, respeto la labor de Richard Concepción Carhuancho , quien, además tiene mi confianza?, agregó.Barata Respecto al tema de la colaboración eficaz de Jorge Barata , exdirectivo de la empresa Odebrecht en Perú, dijo que por el momento este se encuentra como aspirante a este beneficio. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comDijo que antes de dar este estatus, debe haber un acuerdo entre el fiscal y el investigado, donde se deben ver los beneficios que se otorgarán y la entrega ?de información de calidad, es decir, delatar a los que cometieron los delitos?..

