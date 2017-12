/ El bombero que salvó muchas vidas en el incendio del Ykuá Bolaños, hoy se encuentra en delicado estado de salud y necesita ayuda. Sus compañeros organizan rifas y colectas para colaborar con él.Eric Cabrera es un valiente bombero voluntario como muchos otros, sin embargo, varios lo recuerdan por una fotografía en la que se lo ve de espaldas, pero con su nombre en el casco, cargando a una joven a la que acababa de rescatar del incendio del Ykuá Bolaños."Lastimosamente es muy delicada su condición, no está en manos de nosotros ni de los médicos, prácticamente está en manos de Dios", comentó el capitán Pablo Gómez en entrevista con la 970 AM.Cabrera permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Instituto de Previsión Social (IPS), donde si bien ya la sacaron la intubación, continúa muy grave.Cabrera ingresó al hospital semanas antes de Navidad a causa de fuertes dolores en el intestino pero a pesar de los estudios no descubrían nada, hasta que finalmente le abrieron la zona abdominal y detectaron necrosis intestinal por lo que tuvieron que extirparle dos metros de intestino y 48 horas más tarde debían volver a operarlo pero hasta el momento no han podido.Los bomberos organizan una rifa de 10.000 guaraníes cada una en las dos estaciones: Plaza de las América (Mariscal López y San Martín) y la del viaducto de Eusebio Ayala y General Santos. También se reciben giros al 0981 843 225.INCENDIO DEL YKUÁPaola Benítez, quien entonces tenía 18 años, es una de las personas rescatadas por Erica Cabrera, y la misma aparece en una emblemática fotografía utilizada en varios medios internacionales y tomada por el reportero Jorge Sáenz de AP."Un milagro hizo que Eric me encontrara en medio de la oscuridad y parada entre decenas de cadáveres y gente a punto de morir", comentaba la víctima a la agencia AP un año después de la tragedia, cuando se volvió a reunir con Cabrera.Así también Eric rememoró el difícil momento: "liberando a Paola tuve que volver a caminar sobre personas que en medio de su desesperación tironeaba mis botas y mi uniforme pero para intentar ayudarlas primero tenía que sacar afuera a quien llevaba en mis brazos, la cantidad de muertos a mis pies nunca vi y espero no verla más", concluyó.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi