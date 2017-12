INICIARON GIRA NACIONAL POR EL ZULIA. ?ME VUELVES LOCO? TIENE A THE BOOM EN LA CÚSPIDE

Su primer sencillo está sonando y sonando en las radios a nivel nacional. Están recorriendo Venezuela demostrando que si se puede hacer "merengue" del buenoThe Boom es una naciente agrupación que está conformada por 13 músicos de gran calidad, jóvenes, innovadores, con mucho ímpetu y mucho talento. Jóvenes entre 15 y 22 años ponen toda su fuerza, su astucia y su chispeante jovialidad para ofrecer un producto mágico que invita a bailar.La agrupación juvenil nace entre ensayo y ensayo en Barcelona y hoy florecen a sus anchas dentro y fuera de nuestras fronteras."Me vuelves Loco" es el tema y video de lanzamiento oficial que viene con todo no sólo a nivel radial en Venezuela Está suena que suena en todas las radios a nivel nacional. Sube como la espuma directo al primer lugar de Record Report y cada vez más gusta entre jóvenes amantes del buen merengue y los temas bailables.Los chicos de The Boom actualmente se encuentran de gira promocional por todo el país.Iniciaron su periplo por el estado Zulia y la receptividad fue increíble. Están por dos meses recorriendo Venezuela y pronto estarán de paso por Caracas, son oriundos de Anzoátegui- para mostrar que tienen con qué y porque están súper pegados…The Boom está integrada por Miguel García , 2 vocalista, Luis Veracierta, vocalista, José Manuel Lara, pianista, Jin Yoshida, guitarrista, Pedro Cortesía, bajista, Gustavo Pérez, percusión menor, Gabriel Girón, batería José Miguel Guaiquirían, congas, Guillermo Guzmán, trompeta, Gabriel Gómez, saxo, Andrés Gonzales, trombón, Héctor Cedeño, acordeón y José Gonzales en la 2 trompeta.Luego de su gira promocional por Venezuela , arrancaran a Panamá, Costa Rica, Colombia y Miami , pues ya tienen invitaciones para llevar su música a esos lugares.Además tienen pendiente promocionar su video clip. Es una banda literalmente, sonidos inéditos, fusión, ritmos urbanos y mucha magia en lo que reina en The Boom , una agrupación de irrumpe en el mercado internacional del disco con una propuesta diferente, atrevida, audaz, con mucho sentimiento y sobre todo con ritmo contagioso.Ellos reviven el mejor sonido del merengue con firma venezolana."Me vuelves loco" es una pieza creada de puño y letra de Freddy Alvarez, una canción que invita a la fiesta, al ritmo sabroso y a pasarla bien. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comEsta canción es un merengue romántico que va dirigido a todas esas princesas y a todas las chicas de Venezuela y el mundo.Es una propuesta musical especialmente seguida por chicas. En el trabajo fonográfico este tema viene en dos versiones, ritmo urbano, su sonoridad natural, y en versión balada.DISFRUTA AQUÍ DEL TEMA:https://www.youtube.com/watch?v=EIzTTfQi7ccTwittear

