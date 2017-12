© Aeroquest LLC

Si lo tuyo es alejarte de la ruidosa ciudad y disfrutar de una conexión con la naturaleza, entonces estas 7 cabañas te sorprenderán porque en ellas podrás tener un refugio en medio del bosque o en el mar.Estos son algunos ejemplos de cabañas que se camuflajean con la naturaleza, ya que sus muros no arruinan los paisajes.1. The 7th Room. Suecia.La habitación está ubicada a diez metros de altura entre los pinos. Entre más subes, a través de las escaleras, sentirás que das un paso hacia las nubes.Sus grandes ventanas panorámicas que miran hacia el norte y los tragaluces que hay en las habitaciones permitirán a los huéspedes observar las magníficas auroras boreales.La estructura fue diseñada por una de las firmas de arquitectura más conocidas de Noruega, Snøhetta , de acuerdo con los métodos locales tradicionales.Eso significa que además de su estructura de madera, la cabaña tiene un techo inclinado, un exterior de pino quemado y una ligera capa de abedul en todo el interior, con una iluminación diseñada especialmente por la compañía sueca Ateljé Lykta.En el patio se encuentra un pino natural, por lo que los visitantes pueden acostarse o dormir sobre las ramas para escuchar los sonidos del bosque y mirar el cielo estrellado.Además, cuenta con dos camas dobles, un sofá cama, un salón y baños.Está ubicada en el complejo The Treehotel, una serie de elegantes cabañas colgadas entre los pinos en un complejo cerca de Harads en el extremo norte de Suecia.Cerca de ahí está el Pensionat de Britta, que sirve desayunos, almuerzos y cenas para los huéspedes de Treehotel, además hay un restaurante, bar, sauna y zona de relajación con TV e internet 2.Refugio de Vipp. Dinamarca.En 1939, la compañía danesa especializada en diseño industrial, Vipp , comenzó fabricando cajas de pedales, hoy tiene una gran reputación de cabañas.En 2014, la compañía lanzó Shelter, una cabaña que los clientes pueden ordenar y que el equipo de Vipp se encarga de construir.Shelter es una estructura sin costuras similar a un tanque que evoca componentes industriales, aunque su interior resulta elegante y refinado, con muebles blancos y negros.Esta diseñada como una solución para los retiros de fin de semana, por lo que además de una cómoda habitación con ventanales que dan directo a la naturaleza, podrás disfrutar de las comodidades de un baño completamente equipado, comedor, sala, cocina y hasta una mesa en medio del bosque.Sus paredes son de color negro mate, cuenta con accesorios de acero delgado y enormes vidrios para observar el paisaje que está a tu alrededor.3. Grotto Sauna. Canadá.Ubicada al borde de una isla en Georgian Bay, Ontario, la Grotto Sauna es una hazaña de la artesanía del viejo mundo y la sostenibilidad del nuevo mundo gracias a la tecnología de vanguardia y el software de fabricación.Está inspirada en una gruta italiana y rinde homenaje a los extremos escarpados del norte de Canadá.Su exterior parece simple pero está construido con cedro carbonizado preparado especialmente con el método tradicional japonés Shou Sugi Ban, que lo hace transmitir una apariencia desgastada; es como si el edificio hubiera estado oculto a plena vista durante siglos.Su interior es cálido y curvo simula simulando las olas del lago Hurón y da la sensación de ser una roca suave y ondulada que se ha usado durante miles de millones de años.El brillo luminoso de la madera interior realza la experiencia de estar en esta cabaña.Fue construida casi en su totalidad en otro sitio, para después ser trasladada hasta la isla en la Bahía Georgian de Ontario.En su diseño también participó la tecnología. Se realizó una inspección del sitio donde estaría la cabaña y se escaneó con un láser para determinar la mejor manera de fijar el edificio a la costa rocosa y asegurar que tuviera vista del atardecer.4.Micro House. Estados Unidos.La firma de arquitectura con sede en Vermont, Elizabeth Herrmann , usualmente se especializa en casas rurales a gran escala que se mueven sin esfuerzo entre la elegancia de las tejas y el modernismo audaz y cuadrado.Sin embargo, Micro House demuestra un gran esfuerzo por el detalle, a pesar de ocupar solo 40 metros cuadrados por encima del suelo.La casa es una estructura al estilo norteamericano, con ventanas y aberturas cuidadosamente colocadas que le dan al interior la amplitud de ser un espacio más grande y con vista a las montañas.Está hecha con abedul, arce y cedro por lo que no se siente para que sea uno mismo con el paisaje.

