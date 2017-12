© Aeroquest LLC

CIUDAD DE MÉXICO.- ?Con gusto me hago todos los exámenes que quieran pero también quiero invitar al candidato del PRI a que él haga un examen de conciencia ?, respondió Ricardo Anaya a la propuesta de José Antonio Meade para que los candidatos se sometan a exámenes físicos y mentales.Meade , en Campeche, propuso que todos los aspirantes al cargo presenten sus pruebas toxicológicas, además de exámenes de salud físico y mental.En entrevista, el precandidato de la coalición Por México al Frente dijo que está claro que Meade cargará con todos los negativos que implica la candidatura presidencial por la falta de resultados del gobierno priista aunque en sus discursos se trate de desligar del partido que lo está postulando.Agregó que Andrés Manuel López Obrador no está equivocado en el diagnóstico cuando dice qué hay muchísima corrupción, violencia y desigualdad, pero se equivoca con la solución que plantea "porque suele proponer ideas muy antiguas y fracasadas, como perdonar a narcos y corruptos".Nosotros en cambio, dijo, planteamos un cambio inteligente, con visión de futuro para lograr el cambio profundo que necesita el país.Asimismo comentó que el INE cometió un error al nombrar a Lisandro Núñez como nuevo fiscalizador del organismo pues el conflicto de interés es evidente."Era empleado, subordinado del candidato del PRI por lo que estamos en desacuerdo".Respecto a las presuntas acusaciones por el desvío de recursos para campañas políticas orquestado desde la Secretaría de Hacienda, Anaya Cortés dijo "que es gravísimo lo que se publica" y es la prueba de fuego tendrá el nuevo fiscal electoral porque de confirmarse estas acusaciones estaríamos ante la comisión de delitos electorales.?El actual candidato del PRI le debe una explicación a la opinión pública porque es increíble que el no se enterara de esto cuando fue secretario de Hacienda?, dijo.Propone Meade 'antidoping', pruebas de salud física y mental para todos los precandidatos a la Presidencia Ley de Seguridad Interior da certeza a Fuerzas Armadas: Meade Juan Zepeda y yo somos 'la misma banda', asegura Anaya en Neza.

