Nueva York estuvo a punto de vivir su peor pesadilla: un atentado en la estación del metro de la plaza de Times Square, donde Akayed Ullah , de 27 años, se haría estallar en represalia por las acciones israelíes en la Franja de Gaza, luego de la decisión del presidente Donald Trump de reconocer Jerusalén como la capital del Estado hebreo, inspirándose en los ataques que el Estados Islámico (EI) ha cometido en varias partes del mundo.Una falla en la bomba que Ullah fabricó y llevaba pegada a su cuerpo con cinta adhesiva, impidió una nueva tragedia , pero dejó heridas a cuatro personas, incluido el atacante, un inmigrante de Bangladesh que vivía en Brooklyn.La explosión, registrada alrededor de las 7 de la mañana, resonó a través de los túneles del metro justo al lado de Times Square, y llenó partes de la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria con humo mientras los pasajeros huían a las calles para escapar de lo que las autoridades concluyeron que era un ataque terrorista.Pese a resultar gravemente herido, los medios estadounidenses reportaron que el atacante pudo declarar a la policía que fue inspirado por el EI para cometer el atentado y que lo habría hecho en represalia por las acciones del ejército de Israel contra los palestinos en la Franja de Gaza, que se han manifestado para repudiar la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital del Estado hebreo y trasladar su embajada a la Ciudad Santa.Por su parte, el Departamento de Seguridad para la Patria (DHS), aseguró que Ullah se habría radicalizado gracias a los mensajes del grupo yihadista divulgados por medio de Internet.Explosión en Nueva York, un "intento de ataque terrorista": autoridades Deslaves tras lluvias en Bangladés dejan al menos 94 muertos CONTRA LA LIBERTAD?La realidad es que somos objetivo de los que están contra la democracia y la libertad, pero hay que demostrarles que la democracia funciona . Una bomba en el metro es una de nuestras peores pesadillas?, indicó el gobernador de Nueva York , Andrew Cuomo y explicó que solo estalló el detonante químico del explosivo, ?pero no la bomba en sí?, por lo que no tuvo ?el efecto deseado?.?Gracias a Dios el atacante no logró su objetivo?, declaró de su lado, el alcalde Bill de Blasio, tras destacar que se buscaba hacer el mayor daño posible ya que el ataque sería cometido a la hora de mayor afluencia en la estación del metro que es utilizada por unas 23 mil personas cada día.Además garantizó que no hay una amenaza adicional sobre la ciudad pero pidió a los ciudadanos que estén en alerta constante, porque eso puede ayudar a salvar vidas como en esta ocasión.También dejó en claro que los terroristas no van a minar con este tipo de ataques los valores sobre los que se construye la ciudad, la más diversa del país.Aunque no se había hecho ningún anuncio formal, funcionarios de Nueva York indicaron que Ullah sería enjuiciado en una Corte federal en Manhattan por la oficina del Fiscal interino de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Joon H.Kim.Algunos de sus vecinos declararon a diversos medios locales que Akayed Ullah es una persona esquiva y no muy amistosa.Además se manifestaron preocupados porque este tipo de actos dañe la imagen de los musulmanes en el barrio de Brooklyn, donde vivía y también conviven inmigrantes árabes e italianos.

