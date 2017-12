© Aeroquest LLC

Carlos Slim , propietario del gigante de telecomunicaciones América Móvil , aumentó 25.8 por ciento más su fortuna, de acuerdo con el Índice de Millonarios elaborado por Bloomberg .Con esto, las arcas del magnate ascienden a 62 mil 700 millones de dólares, es decir, 12 mil 900 millones de dólares más respecto hace un año.El empresario, quien también tiene participaciones en compañías como New York Times y Caixabank , se ubica en el lugar número 7 de los 500 más ricos del mundo.Está por arriba de Larry Ellison , el fundador de Oracle que cuenta con 53 mil 300 millones de dólares, y de Larry Page , CEO de Alphabet-la matriz de Google - y con 52 mil 500 millones de dólares.Sin embargo, Slim aún no logra alcanzar a Jeff Bezos , el fundador de Amazon, que está en el primer lugar con 100 mil millones de dólares y de Bill Gates , el cofundador de Microsoft propietario de 91 mil 700 millones de dólares y que junto a su esposa, Melinda Gates dirige una fundación que se encarga de combatir la pobreza y promover la educación y la salud.A sus 77 años, Carlos Slim controla el mayor operador de telefonía móvil de Latinoamérica, además tiene participación en la industria de la construcción mexicana, a través de Grupo Carso.¿A qué equivale su fortuna?Carlos Slim podría comprar lo siguiente con su fortuna.48.3 millones de onzas de oro.940 millones de barriles de petróleo crudo.Y es equivalente a?0.3337 por ciento del PIB de los Estados Unidos.1.17 por ciento de la riqueza total de las 500 personas más ricas del mundo.15.9 por ciento de los 100 mejores fondos universitarios de EU.993 por ciento de los 200 mejores ejecutivos de EU.3.72 por ciento de ventas de casas existentes en los Estados Unidos.Un millón de veces el ingreso familiar promedio de los estadounidenses.Los medios mexicanos y 'The New York Times' Inversionistas dan su voto de confianza al nuevo aeropuerto Carso va por más proyectos de energía.

