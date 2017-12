© Aeroquest LLC

El año 2018 debe ser sin duda la oportunidad para que Colombia se sacuda de la maldición de las mismas familias dominantes, llenas de privilegios con el erario y no seguir con pueblos desposeídos y miserables.Cada cuatro años, usan la misma retórica y sofismas de distracción, con millonarias campañas que tienen que recuperar con el erario, que debe ser para la inversión social.La mafia política se une en las diferencias, y protege su maquinaria. La corrupción, mermelada, clientelismo, los financistas de campañas, el apoyo consciente y el silencio de los buenos, y la impunidad cómplice, son sus mejores armas.Por eso y mucho más, los trabajadores, sus familias, y las organizaciones sociales, tienen la imperiosa necesidad histórica de reflexionar antes de votar para Congreso y Presidencia de la República, para no volverse a equivocar.Los llamados a los ciudadanos de bien, es definir el futuro del país y resolver en las urnas la lamentable crisis por la que se atraviesa, logrando unirse en torno a unas candidaturas de consenso con candidatos de partidos alternativos.El 11 de marzo y el 27 de mayo del 2018, en las elecciones del Congreso y Presidencia de la República, se hace un llamado a ser responsables con el futuro de Colombia, no apoyando a los candidatos de las mafias y los carteles.Llevamos más de cinco décadas eligiendo a la misma clase política que encontró en las arcas de nuestro Estado su mejor opción de retribución económica y no le importa si la condenan, inhabilitan, porque usa sus testaferros o familiares.Hoy el país, por cuenta de los partidos tradicionales y el uribismo, es noticia diaria de corrupción, narcotráfico, bandas criminales, parapolítica, cartel de la toga, particulares, financistas de campaña mandando y gobernando en la sombra.Los políticos de Cartagena, el departamento de Bolívar, la región Caribe, sus representantes en las altas cortes, en el Congreso, en el alto gobierno, son símbolos de vergüenza, corrupción y mal ejemplo para la sociedad.Los habitantes de Cartagena, de los 45 municipios de Bolívar, somos sin duda los llamados a no ser récord Guiness de amnesia colectiva eligiendo a los mismos con las mismas, que tienen al Distrito, sus corregimientos y los municipios, en la miseria.Los descompuestos triunfan e imponen su ley cuando los buenos no hacen nada, desestiman el valor del voto. Anímate y ayúdanos a cambiar este país, a no repetir más la triste historia de apoyar con el voto a los mismos cínicos y demagogos.Persistamos en el esfuerzo y mantengamos la esperanza de que sí podemos tener un mejor país, sí podemos derrotar a quienes roban lo público, con el voto consciente y sin vender la conciencia.*CUT BOLÍVARCOLUMNA SINDICAL

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Twitter: Logopeda Alberto Ignacio Ardila||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi