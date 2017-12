© Aeroquest LLC

Los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Agricultura y Desarrollo Rural anunciaron este jueves que se creó una alianza entre el Gobierno y empresarios permitirá que el sector de carne bovina se prepare para cumplir los requisitos de calidad que exige Estados Unidos, uno de los mayores consumidores de carne y uno de los mercados a los que Colombia aún no tiene acceso sanitario.Según el comunicado con el que se hizo oficial el anuncio, esta alianza se creo a través del Programa de Transformación Productiva (PTP), el Invima y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), que trabajarán con las plantas de sacrificio Riofrío (en Santander) y FrigoSinú y Red Cárnica (en Córdoba).Lo anterior con el fin de adecuar sus estándares sanitarios y de inocuidad a las normas del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de Estados Unidos (FSIS, por sus siglas en inglés).Además se conoció que el proyecto tendrá una duración de cuatro años y una inversión de $30.000 millones. Entres sus objetivos también está monitorear los niveles de patógenos y residuos en las plantas de sacrificio, así como implementar en ellas el esquema de inspección que exige Estados Unidos.?La adecuación de estándares sanitarios para acceder al mercado estadounidense se traduce en una gran oportunidad para los productores de carne bovina de nuestro país. Por ello, desde el Ministerio buscamos que estos requisitos sean cumplidos con celeridad para así continuar fortaleciendo las exportaciones del sector agroindustrial colombiano?, manifestó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez.Felipe Torres, gerente del Programa de Transformación Productiva, PTP, agregó que ?es la primera vez que estructuramos una alianza entre el Gobierno y empresas para cumplir el estándar de calidad de un mercado exigente como Estados Unidos.El Gobierno financiará el 90% del costo del proyecto y las plantas el 10%?.La primera fase de este proyecto, que iniciará en enero de 2018 y se extenderá por dos años, tendrá una inversión de $8.900 millones que serán aportados por el Invima, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y MinAgricultura, este último en el marco de la Alianza El Agro Exporta con MinComercio, que ejecuta el Programa de Transformación Productiva, PTP.Carne bovina tiene acceso a 15 mercadosEste es uno de los sectores estratégicos del Gobierno para aumentar las exportaciones agroindustriales.Es un Proyecto de Interés Nacional Estratégico (PINE), que lidera la Presidencia de la República y en el que participan MinComercio, MinAgricultura, Invima, ICA, Cancillería y el DNP.Este proyecto busca diversificar los destinos de exportación para la carne bovina en particular hacia mercados de alta exigencia sanitaria como Estados Unidos.Como resultado del trabajo conjunto entre estas entidades para aumentar la calidad y los mercados, este producto tiene acceso a 15 países: Egipto, Jordania, Libia, Líbano, Georgia, Emiratos Árabes Unidos, Rusia , Bielorrusia, Kazajastán, Kirguistán, Curazao, Perú, Angola, Cuba y recientemente Chile.Colombia exporta tres veces más carne bovina que en 2010Este es uno de los sectores agro que más han aumentado sus ventas internacionales.Entre enero y octubre de 2017, el país exportó USD 58,4 millones, 69% más que el mismo periodo en 2016 cuando se vendieron USD 34,5 millones.Esta cifra es tres veces mayor que lo exportado en 2010 (USD 15,9 millones), de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.Jordania, Líbano, Rusia , Vietnam, Hong Kong, Irak, Curazao, Perú y Libia son en su orden los principales países compradores de carne nacional en 2017.Con USD 40,4 millones en exportaciones entre enero y octubre de 2017, Córdoba es el departamento que más ventas internacionales registra, seguido por Antioquia, con USD 11,8 millones; Atlántico, con USD 5 millones; y Santander, con USD 1,1 millones.En el caso particular de Córdoba, este departamento duplicó en 2017 sus exportaciones (166%) comparado con enero-octubre de 2016, cuando vendió USD 15 millones.Jordania, Rusia y Líbano son sus principales destinos.Estados Unidos, entre los principales importadoresDe acuerdo con las cifras de comercio internacional Comtrade -de las Naciones Unidas-, Estados Unidos le compró al mundo en 2016 un total de USD 6.842 mil millones de carne bovina. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comEntre sus principales proveedores se encuentran Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay.

