La música colombiana pasa por uno de sus mejores momentos. Muchos artistas dan cuenta de ello y el bogotano Juan Fernando Fonseca no es la excepción, su propuesta fresca y romántica ya cumple tres lustros en los que sólo ha dejado ver éxitos.Para finalizar 2017, Fonseca continúa en su línea fusión, pues se trata de uno de los cantautores que más ha reafirmado esta fórmula, que bien ha funcionado y mantiene con lo más novedoso de la temporada, ?Por pura curiosidad?, un tema fresco, alegre y que se acompaña de un video muy a su estilo.El cantautor, ganador de cinco premios Grammy Latinos espera empezar el 2018 con una nueva apuesta musical, la cual está casi lista y de la que se desprende este sencillo que hizo campaña de expectativa con un gato, que si bien se deja llevar por la curiosidad, no muere en el intento.Los ritmos colombianos son la base de su más reciente trabajo, el amor el ingrediente principal y la pasión el soporte de todo el álbum que prepara con esmero, el que sería el sexto de su carrera, sin contar el sinfónico y el Dvd Live, que también hicieron lo suyo.?Por pura curiosidad? y lo que viene más adelante, mantienen en el artista esa emoción que produce la novedad, conoce a la perfección lo que viene, de hecho es su creador, sin embargo la espera en su público no deja de generarle una mezcla de ansiedad y felicidad.Un álbum especialLa novedad es el hilo conductor de este nuevo trabajo que aún no ofrece un nombre, pero que Fonseca se atreve a catalogar de especial, mantiene el acordeón, que para él es fundamental, sin embargo se adentra en sonidos urbanos desde lo que propone para no perder su identidad.?Por pura curiosidad? es el preámbulo de esta historia cantada en varios temas y se atrevió a salir al tiempo con el video, pues sabía que generaría mayor impacto. Fonseca es consciente que la innovación es parte de la apuesta musical actual y que el trabajo que hizo debía llevar unas imágenes que lo acompañaran.?Es una canción que habla de la curiosidad, algo tan natural en los humanos y que también se involucra en el amor, pues al final, la curiosidad es la que lleva a conocer a esa persona que en un momento dado nos interesa.?Por pura curiosidad? tiene picardía en el ritmo?, advierte el cantautor.En cuanto al contenido y fecha de salida al mercado de este nuevo álbum, Fonseca advierte que si bien está listo en un 80%, no se aventura a decir un tiempo específico de entrega y sobre lo consignado allí adelanta que hay un poco de los ritmos nuevos, aunque también tiene una balada que para él es de las letras más bonitas que ha escrito en su carrera.En definitiva, hay un juego contante con esa novedad.El año que culmina fue muy prolífico para el cantautor bogotano.Por un lado preparaba este disco, pero de la misma manera cumplía con el tour ?Compadres? al lado de su amigo y colega Andrés Cepeda.Ante esto Fonseca advierte que se trató de un proyecto muy bonito, pues admira y quiere mucho a Andrés, son grandes amigos y esta gira representó una bonita experiencia con un formato diferente, donde interactuaron todo el tiempo, haciendo del concierto una entrega especial para el público.Con tres lustros a cuestas, Fonseca tiene una balance que no duda en expresar, gratitud, pues se trata de un tiempo en el que ha podido cumplir tantos sueños y lo mejor, ha seguido en ellos, la gente sigue conectada con lo que hace.De otra parte, el haber estado en el programa concurso ?A otro nivel? fue la mejor manera de devolverle a la vida todo lo que le ha regalado, allí pudo ayudar a muchos a materializar sus ilusiones por medio de un buen consejo.Como si un disco, una gira y estar como jurado de un concurso no fueran suficientes para colmar su tiempo profesional, Fonseca lanzó recientemente otro de sus proyectos, se trató de la Fundación Gratitud, como su disco, como todo lo que lo lleva dentro, con la misma apoyará emprendimientos culturales con impacto social, por eso él y su equipo están buscando gestores culturales que en sus comunidades tengan proyectos con enfoque cultural.Como todos los artistas, Fonseca advierte que todo esto tiene una cuota muy alta de sacrificio, pero nada tiene mayor valor si no se trabaja con tanta entrega. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comPara él, su tiempo familiar en ocasiones se ve disminuido, por lo que siempre lo recompensa con calidad, todo esto hace parte de los sueños y a la fecha está feliz con los resultados.

