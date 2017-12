© Aeroquest LLC

En un dramático y conmovedor testimonio Samuel Romero, padre de Karen Sofía, relató cómo encontraron en el cuerpo sin vida de su hija en Putumayo y cómo empezaron a reconstruir todo lo que pasó para descubrir que Alexander Romero, hermano de la víctima, fue el autor.De acuerdo con las versiones de los familiares, la menor habría salido con su hermano de 15 años de la finca en la que vivían en la vereda La Caqueteña del municipio Mayoyoque (Putumayo)."Alexander está recluido en un centro para menores, el miércoles fue la primera audiencia y estará retenido por cuatro meses mientras continúa el proceso porque él no aceptó cargos, la Fiscalía continúa en investigación, pero él con nosotros no habla", dijo Samuel Romero en un relato a Caracol Radio.EL DÍA DE LOS HECHOSDe acuerdo con el padre la víctima, el día anterior a los hechos todo estaba tranquilo entre los miembros de la familia y nada dio a alertas sobre lo que pasaría."El día anterior nosotros habíamos salido del trabajo como cualquier familia, no había nada raro. Vimos un rato la televisión y luego nos acostamos. A las 2 de la madrugada es cuando Alexander se levanta y se va. A las 3 se levanta asustada la hermana de once años con la que Karen dormía preguntando por ella y fue ahí donde nos levantamos a buscarla.A las seis y media fue cuando encontré huellas por donde había sido arrastrada y las seguí encontrando a mi hija desnuda y muerta, toda aporreada", narró el padre de Karen Sofía.En ese sentido, luego de que Romero encontrara a la niña, esta fue llevada a la inspección de Mayoyoque, mientras él ordenaba a varias personas para que buscaran y detuvieran a Alexander que posteriormente fue entregado a las autoridades.Las investigaciones de las autoridades arrojaron que la niña habría sido amarrada a un caballo que luego la arrastró por cerca de 2 kilómetros."Cuando yo encontré a la niña estaba solo, y me espanté y mientras caminaba fui encontrando la ropa de ella tirada en la carretera al lado de las huellas del caballo, más adelante la vi y empecé a gritar como loco", cuenta.De acuerdo con el hombre, el hermano de la víctima habría asegurado a la comunidad su responsabilidad por el crimen que cometió.Sin embargo, el día de ayer, 27 de diciembre, se llevó a cabo la primera audiencia que busca imputarle cargos al menor, pero este no los aceptó."Alexander está muy tranquilo, es una persona que poco habla, es callado y él conmigo fue muy respetuoso.En los últimos días no pasó nada para que detonara algo así es como si no tuviera culpa de nada", añadió Romero.A pesar de que Medicina Legal no ha logrado esclarecer si la menor fue víctima de abuso, su padre no descarta que también haya ocurrido esto."No se puede descartar porque si tuvo el valor para pegarle un tiro y arrastrarla también pudo hacer una cosa de esas", sostuvo.En su relato, el hombre manifestó que la relación de los dos hermanos era normal, pero que en los últimos días hubo comportamientos extraños de su hijo a tal punto de que un día los amenazó de muerte.Por último, Romero aseguró que su hijo debe pagar por el crimen que cometió: "Yo no discuto con los designios de Dios, y él me lo dio. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comLo acompañare mientras pueda, pero Alexander debe pagar por lo que le hizo a su hermana".

Con información de: