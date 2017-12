© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Las obras de optimización del Canal Ricaurte, en su sección del barrio El Socorro, podrían terminarse entre febrero y marzo del año que viene.Así lo dio a conocer Carlos Torres, el ingeniero encargado de la obra, quien agregó que todavía se están afinando algunos detalles que resultarán en el buen funcionamiento de los conductos pluviales.Sin embargo, los vecinos de los planes 500A, 220 y 250, de El Socorro, dijeron sentirse en la incertidumbre, porque durante las últimas lluvias notaron que las corrientes no se evacuaron con la facilidad que ellos esperaban.Así mismo, los residentes cerca del llamado ?puente tarima? manifestaron que esta estructura está causando algunas molestias, tanto para el copioso tráfico vehicular que por allí se registra, como para las viviendas que lo circundan.Un tanto inconformes se mostraron también los habitantes de Torres de la Plazuela, quienes señalaron que el tramo del canal, que está entre ese conjunto residencial y la Biblioteca Jorge Artel, al parecer fue hecho sin declives, por lo cual las aguas lluvias se estancan y se descomponen, produciendo enjambres de mosquitos y malos olores que inundan los edificios.Cristian Bellido Carrasquilla, un residente el plan 220, indicó que ?nos sentimos con incertidumbre, porque en un principio nos dijeron que la obra se entregaría en diciembre y ya va a entrar el 2018 y todavía siguen trabajando. Pero esperamos que el ?puente tarima? quede bien adecuado, porque ahora mismo el tráfico vehicular es una dificultad insoportable?.Emilio Lorenzo, un residente del plan 500A, expresó su preocupación, ?porque vemos que la Carrera 78 (vía al lado de la cuneta) también se ha vuelto un canal, alimentado por las corrientes pluviales que salen de las calles transversales. Esas corrientes no entran a la cuneta, porque el borde está demasiado alto?.Agustín Bolaños Lores, habitante del plan 250, consideró que ?esta es obra no es más que un pañito de agua tibia, porque cuando llueve el agua se represa en el ?puente tarima?, lo mismo que del lado de barrio Santa Mónica?.Aún no termina Por su parte, el ingeniero Carlos Torres explicó que se trata de una obra en ejecución y no terminada, ?que esperamos entregar entre febrero y marzo?.Aclaró que las aguas que salen de las calles transversales de los planes en mención, necesitan de unos drenajes laterales, que ya se están construyendo para que conduzcan las corrientes hacia la cuneta.?Estamos centrados --agregó-- en la construcción total de canal.Pero en esta semana empezamos a hacer los imbornales, de los cuales nos llegaron las rejillas para hacer las instalaciones inmediatas?.En cuanto al nivel de las calles transversales, aseguró que todas quedarán con sus pendientes adecuadas para que las aguas no se estanquen, salgan a la Carrera 78 y lleguen al sistema de rejillas que las conducir á al canal?.Refiriéndose al ?puente tarima?, expresó que ?en estos momentos tiene un acondicionamiento temporal para ayudar a manejar de tráfico de esta obra, porque hay dos vías importantes cerradas.Una vez terminemos, con autorización del Distrito haremos los accesos con rampas en concreto rígido y vías en su real dimensión para mejorar el flujo vehicular?.Dijo tener información respecto a que el tramo del canal, entre Torres de la Plazuela y la Biblioteca Jorge Artel, es la primera etapa de un gran proyecto relacionado con el Plan Maestro de Drenajes Pluviales del Distrito (PMDP).?Para que desaparezcan las aguas estancadas, debe intervenirse el tramo del barrio San Pedro, que bajaría 70 centímetros, al nivel de la Biblioteca Jorge Artel, mientras que su cota de fondo se iría normalizando en predios del barrio El Rubí, para que el canal de La Plazuela trabaje al cien por ciento?, sostuvo el ingeniero Torres y añadió que ?el PMDP es muy costoso, y por eso hay que irlo priorizando por etapas?.

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Instagram: Educador Alberto Ignacio Ardila ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi