La dirigencia del Barcelona Sporting Club oficializó esta semana sus dos primeras contrataciones para el 2018 . A través de las redes sociales del club y su portal oficial, se confirmó el fichaje del paraguayo Víctor Ayala.Bienvenido @Victorayala88 🇵🇾 nuevo jugador #BSC#RefuerzosBSC2018 ðŸ"ƒDetalles web oficial: https://t.co/tMrdy938hY pic.twitter.com/33Lml8Nozfâ€" BARCELONA S.C. (@ Barcelona SCweb) December 28, 2017 El mediocampista paraguayo llegará al Puerto Principal procedente del Al Nassr de Arabia Saudita .Además es seleccionado de su país.Ayer, Ayala también publicó a través de su cuenta de Instagram su vinculación al ‘Ídolo’ del Astillero.Subió un fotomontaje de él con la camiseta titular de su nuevo club y agradeció a sus familiares y amigos.Por este medio quiero hacer oficial mi nueva vinculacion con el BARCELONA SPORTING CLUB..Agradecer a mis familiares y amigos no quiero olvidarme de nadie que siempre estuvo conmigo mas en las malas que en las buenas en especial mi familia que es la mas grande bendicion que dios me dio en especial a @gisela.meaurio que se banco miles de cosas pero ella como todo guerrera presente siempre ahi a alentarme..agradecer el cariño de la gente no poder contestar a todos pero agradecido con cada uno.. espero poder pronto estar en guayaquil y sentir el cariño.. un feliz 2018 para todos los barcelonistas bendiciones para cada uno.. #unguerrerodediosjamasserinde #esperandolanocheamarilla #familia #amigos #vamoscontodo #barcelonasportingclub #loscanarios ðŸ'ªðŸ½ðŸ'ªðŸ½âš½ï¸âš½ï¸ðŸ'›ðŸ'› 🇪🇨Una publicación compartida de Victor Ayala20 (@victorayala_16) el Dic 28, 2017 at 11:59 PSTAdemás se concretó la contratación de Steven Zamora , quien este año militó en Fuerza Amarilla .El volante guayaquileño de 28 años jugó 15 partidos y anotó un gol. Militó en clubes como Deportivo Azogues , donde debutó en la Serie A en el 2008 , Macará , Independiente del Valle y Liga de Portoviejo . piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.com“Espero debutar en la Noche Amarilla. Es un orgullo defender este equipo del que soy hincha”, fueron las primeras palabras de Steven Zamora como nuevo jugador torero.El Emelec también se rearma para la Copa LibertadoresLa dirigencia eléctrica ha trabajado en estos días para rearmar al equipo campeón.Ya se concretaron los fichajes de Dixon Arroyo , quien jugó en Independiente del Valle, Nelson Solíz y Ronaldo Johnson .Según versiones de la dirigencia, el club buscaba un arquero de experiencia.Por eso se llegó a un acuerdo para contratar a Adrián Bone , quien también fue rayado durante el 2016.El ‘Gato’, como llaman al golero, confirmó su contratación en una radio local.El club todavía no ha oficializado esta contratación, pero se espera que en los próximos días se pronuncien al respecto.Bone llegaría al conjunto eléctrico como préstamo y con opción de compra.Su contrato se habría firmado por un año.Además, están tras los pasos de Juan Ignacio Dinenno . El goleador argentino se desvinculó del Deportivo Cuenca y uno de los clubes interesados es Emelec .Esto, tras la salida del también argentino Bruno Vides , quien llegó este año al equipo y jugó 36 encuentros.Emelec derrotó 3-2 a Barcelona SC, en el clásico del Astillero amistoso que se jugó en Esmeraldas USD 23 millones es el déficit de Barcelona Sporting Club Víctor Ayala sería el nuevo delantero de Barcelona SC por los próximos tres años La FEF detectó 4 casos de adulteración e indaga 11 más.

