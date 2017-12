© Aeroquest LLC

Entrevista a Pablo Campana , ministro de Comercio Exterior e Inversiones.Usted anunció que EE.UU. está dispuesto a incluir a Ecuador en el Sistema General de Preferencias arancelarias ¿cómo fue la gestión?Hicimos tres visitas a EE.UU., en septiembre y el 21 y 23 de diciembre. Existieron muchos comentarios sobre si Ecuador era o no elegible para recibir estos beneficios, pero después de la exposición de una hora y media que hicimos en una reunión de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, y posteriormente con los asesores para el hemisferio occidental del presidente Donald Trump y del vicepresidente Michael Pence y de la Cámara de Representantes del Senado, logramos mantener nuestra postura de que Ecuador cumple con todos los requisitos para mantener esta elegibilidad.¿En qué consisten dichos requisitos?No tener ningún laudo arbitral terminado y no cumplido, por ejemplo.Y Ecuador está en regla: a Chevron Corporation se pagó USD 130 millones, a Oxy se canceló USD 1 000 millones y a la petrolera Burlington el país ya dio USD 70 millones de los USD 337 millones, e hizo un plan de pago para los próximos dos años.Pero aún hay otros juicios pendientes con Chevron Corporation.Está en proceso en La Haya.Por tanto, Ecuador no ha incumplido con ese requisito. Así explicamos este tema en las visitas de EE.UU.El Gobierno de EE.UU. también mostró su preocupación sobre la tasa aduanera, ¿cuál fue la respuesta de Ecuador?EE.UU.estaba un poco preocupado por esa medida. El director de Aduana, Mauro Andino, estuvo en la reunión. Hicimos una buena exposición, cada uno en su materia, para defender la posición del país y el mensaje principal de Ecuador fue que se trata de una tasa por un servicio para el control del contrabando.¿Cuándo se activará el sistema SGP?La Cámara de Representantes y el Senado revisarán el tema el 19 de enero.Pero independientemente de la fecha, las preferencias serán aprobadas y con carácter retroactivo. Quiere decir que el beneficio comenzaría a regir el 1 de enero. Productores y exportadores no corren riesgo. La mayoría de votos está asegurada.¿En qué consistirá el Consejo de Inversiones y Comercio con EE.UU.?La Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos va a enviar una delegación entre la segunda y tercera semana de enero para tener la primera mesa de trabajo. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comEs para reactivar el tratado de inversiones y comercio, así como plantear una hoja de ruta en cuanto a las fechas de las negociaciones y temas.La idea es que se defina el modelo a seguir, tipo de acuerdo y las fechas.¿Cuál es el tipo de acuerdo que analiza con EE.UU.?Yo me inclinaría por un acuerdo similar al que logramos con la Unión Europea, que no es un TLC.En este caso no sería un acuerdo multipartes, porque sería entre Ecuador y EE.UU. Pero permite desgravar ciertos productos en subpartidas arancelarias en un período. Pero tomará tiempo.¿Qué otras negociaciones se concretaron en la gira internacional?Hemos planteado empezar el 2018 con una negociación con Japón, finiquitar el EFTA y con Honduras, así como y retomar las negociaciones con Corea del Sur.Los acuerdos con Corea del Sur preocupan a la industria local, ¿qué ruta seguirán?Hemos tenido un diálogo abierto en el cual hemos pedido que ambas naciones se flexibilicen.Corea del Sur es un país fuerte en el sector automotriz, metalmecánico, en línea blanca. Nosotros también tenemos empresas en esos sectores. Debemos llegar a un acuerdo sin afectar a los empresarios.El despacho pasó a llamarse Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, ¿cómo será el panorama para el 2018?Me atrevo a decir que vamos a romper un récord en inversiones.En este 2017 vamos a estar por los USD 650 millones. El 30 de enero vendrán empresas y fondos financieros de Inglaterra , Estados Unidos, Rusia , Emiratos Árabes Unidos, Japón, Corea del Sur y China para definir inversiones en la Refinería del Pacífico.Se espera que se formen dos consorcios que puedan participar en licitación. Se concretará en el primer semestre.¿Se aprobó el alza arancelaria a 375 partidas?Uno de los sectores que se está reactivando es el comercio, si eso esta sucediendo no soy partidario ahorita de subir aranceles.Una delegación de la oficina de comercio de los EE.UU.visitará Ecuador en 2018 Gobierno asegura que en 2018 se romperá récord en inversiones privadas Ecuador no será excluido del Sistema General de Preferencias, según Ministro de Comercio Exterior.

