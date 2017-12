Siete de cada 10 hombres que desarrollan cáncer de próstata son diagnosticados en una etapa avanzada de la enfermedad debido a que no presentan síntomas, por lo cual es necesario hacerse estudios a partir de los 40 años, dijo un especialista."El interesado deberá acudir al urólogo para que le realice una exploración digital rectal y un estudio antígeno prostático", explicó Jesús Torres Aguilar, director del Servicio de Urología del Hospital Juárez de México.El experto detalló que en México, el cáncer de próstata se ha convertido en un problema de salud pública, ya que cerca de 7.000 hombres fallecen al año por este cáncer y se reportan entre 21.000 y 25.000 casos nuevos anualmente.Torres Aguilar explicó que este tipo de cáncer es provocado por una tumoración maligna de la glándula prostática que habitualmente surge en pacientes después de cumplir los 50 años de edad.Aunque el urólogo dijo que no hay un factor de riesgo conocido para desarrollar el cáncer de próstata, aceptó que en el desarrollo de la enfermedad podrían verse involucrados aspectos genéticos, así como de alimentación.De acuerdo con el especialista, algunos estudios revelan que en países con mayor consumo de carbohidratos y grasas la tendencia para presentar esta enfermedad se incrementa.Indicó la importancia de efectuarse los estudios necesarios a partir de los 40 años para evitar la aparición de esta enfermedad, los cuales incluyen la exploración digital rectal que lleva entre seis y ocho segundos y confirma la forma, tamaño y consistencia de la próstata.En ella el especialista podrá determinar si el paciente tiene una nodulación, zona fibrosa o dura en este órgano que pueda ser indicio de alguna malformación.Sobre el estudio de sangre del antígeno prostático, Torres Aguilar dijo que consiste en cifras parametradas en nanogramos por mililitro; en pacientes de 40 años, lo habitual es que sea de un nanogramo por mililitro.A partir de que se haga un primer estudio, el especialista podrá conocer si será de utilidad para darle seguimiento al paciente cada seis o 12 meses.Agregó que cuando el médico tiene la sospecha de que el paciente presenta este cáncer se le realiza una biopsia prostática, la cual determinará el tipo de tumor, características o aspectos que tiene la célula cancerosa.El especialista planteó que el reporte de la biopsia determinará si el paciente puede someterse a una cirugía radical o radio terapia total para combatir su enfermedad, al no ser apto para este tratamiento, se le referirá uno de manejo hormonal, que en promedio se utiliza de 18 a 24 meses.Torres Aguilar recomendó a la población masculina atenderse de manera temprana, dejar a un lado los mitos que se tienen sobre los estudios y redoblar esfuerzos para comenzar a establecer políticas públicas para que desde la primaria, secundaria y preparatoria los hombres se interesen por su salud.

