© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

? Llegaron los tres reyes magos con mirra, incienso y estoraque, y enseguida se me ocurrió una idea que no me demoro en plasmarle y es que me fui al mercado corriendo a comprar los tres sahumerios, con su carbón y su anafre para encenderlos en mi casa, pidiéndole al Dios de los cielos, que en mi casa la comida no falte, así tenga dinero para adquirirlos.L es digo una cosa, nunca habíamos vivido una situación similar a la que estamos viviendo marcada por la escasez, y mezclada con inflación y una profunda incertidumbre. No tenemos bloqueo económico como ha padecido Cuba, sin embargo, las grandes colas para adquirir un producto de primera necesidad por donde quiera que se asome la cabeza, nos la recuerda en forma permanente, como si nos hubiese caído una maldición encima.Mi generación que ronda el medio siglo de edad, se ha quedado con la boca abierta al corroborar la imprudencia del gobierno revolucionario en el manejo de la administración del país, quien ha sido botarate, corrupto e ignorante de cómo administrar un país petrolero.No tomaron previsiones como lo hizo Rusia -quien tiene más de 400.000 millones de dólares en reservas internacionales- y con todo y eso, se las está viendo fea, razón por la cual no atendieron a Maduro cuando se presentó hace unos días a pedir ayuda financiera y seguir endeudándonos.Este gobierno se la ha pasado peleando con los empresarios y tildándoles de pelucones, oligarcas y varios adjetivos muy negativos, que crean un distanciamiento aparentemente insalvable que redunda en una desconfianza en el país y una baja en la producción. Todos vimos como el gobierno hacía grandes negocios importando comida y arruinando al productor nacional.Ahora resulta que no tiene plata para importar comida y tiene la producción arruinada.Solo China ha sido receptiva atendiendo a Maduro en Pekín, pero sabrá Dios a cambio de qué.No me cabe dudas que los revolucionarios-que no saben producir, ni trabajar-, nos seguirán endeudando y comiéndose lo poco que puedan conseguir en su tienda de remate y terminarán de comerse las gallinas que tienen, mientras insisten en mantener el sistema socialista que tienen en la cabeza.Para finalizar esta nota de comienzo de año, debo decirles que el gobierno ha manifestado casi a diario, que es víctima de una guerra económica y una persecución terrible contra Venezuela y resulta estimados amigos que el Estado es dueño de las cementeras y no producen; es dueño de Agropatria y no tiene los insumos para apoyar a la agricultura; es dueño de Lácteos los Andes y no produce leche; es dueño de varias empresas de café, azúcar, papeleras, sardineras, maíz, hierro, aluminio, petróleo, etc., y sus productos son escasos e inexistentes.Lo que más me preocupa es que Maduro ha dicho que se ocupará de la economía y yo pienso ??Dios nos agarre confesados, ¿Qué mal hemos hecho, para que nos caiga encima semejante condena??Entonces, Maduro opina que nos vayamos al conuco y creo que tiene razón?porque no han sabido manejar la empresa del petróleo y desarrollar el país.

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Facebook: Neurólogo Alberto Ignacio Ardila||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi