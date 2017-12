© Aeroquest LLC

? Dice la letra de una cumbia colombiana del compositor e interprete colombiano Armando Hernández ?¡Ay, Ay, Ay qué guayabo! Me acordé de ella e inmediatamente le busqué en google para escucharla.D ecía que me acordé al ver la conducta que expresan las anclas de VTV, quienes escupen, vomitan agresiones, violencia, drama, molestia, vulgaridades frente a las cámaras; me acordé de esa canción al escuchar los planteamientos de algunos candidatos rojos que perdieron sus diputaciones y por ver algunos candidatos rojos que cogieron cama en una terrible depresión por no haber alcanzado el curul, que pensaban tener en su posesión y que para su sorpresa no fue así.Los derrotados que asistieron a acompañar a Maduro en sus primeras palabras tenían unos rostros desencajados, tristes, que demostraban el terrible pesar y luto. Es un momento, que requiere tratamiento clínico, sin duda. La cosa no es juego. Tampoco, merece burla, es un hecho humano natural y que ha pasado siempre en muchas partes.Yo pensaba que el Presidente Maduro iba a transmitir un mensaje y una actitud democrática de derrota aceptada plenamente, pero lo cierto es que su agresividad se acrecienta en medio de un terrible guayabo.-Allí fue cuando me acordé de la canción que les digo:? ¡Ay, Ay, Ay que guayabo!? y viendo a Maduro , me le imaginaba todo borracho y desencajado, dándose ?cabezazos? sobre una mesa.Yo entiendo, que recibieron una verdadera paliza-como dice mi abuelita-, pero un político tiene que tomarse su tiempo para superar las coyunturas desfavorables. Maduro , tanto en la campaña electoral como en el proceso post electoral se ha tomado demasiado intenso el rol de primer personaje de la obra, cuando son los candidatos quienes compiten y arriesgan su certidumbre y sentimientos.Yo pienso, que mientras se mantengan en ese duelo, deberían alejarse de la opinión pública y procurar no emitir comentarios, opiniones y mucho menos decisiones de interés público, porque podrían arrepentirse luego, al dejarse llevar por las emociones y no por el frío raciocinio.Creo que deben leer bien el cambio que se ha dado.Entonces, Maduro amenaza nuevamente a la gente, queriendo culparla de la situación difícil que se vivirá, debido al cambio de la Asamblea, cuando ésta se encuentra en proceso de instalación.Eso por supuesto no es cierto y vuelve a caer en un vulgar chantaje a la gente que recibió sus viviendas, canaimitas, pensiones, etc.Por haber opinado en contra en el proceso de votación. Sinceramente, es una actitud reprochable, antidemocrática y rastrera.El caso de ANTV es muy interesante , porque es evidente, notorio, público la forma como esa empresa del Estado se ha comportado con la oposición en 10 años, de manera exclusionista, difamatoria, anti ética, etc.Lo lógico y elemental es que la Nueva Asamblea llegue a poner orden y abrir el parlamento a todos los medios.Como vemos, Maduro toma la confrontación como camino, con el consecuente deterioro político, mientras tanto, tenemos que calarnos su guayabo ante una crisis que se profundiza.

