© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

? El pasado lunes 8 de Junio, Venezuela recibió un reconocimiento a los progresos notables y extraordinarios en la lucha por la erradicación del hambre por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).F ue un acontecimiento medio extraño porque nuestra realidad alimentaria pareciera estar lejos de un reconocimiento. Entonces, yo creo que el que quiera ver la realidad del pueblo venezolano no necesita ver el reconocimiento que le dio la FAO a Venezuela , más bien, tiene que venir al país y ver la pobreza que existe aquí, pasearse por los mercados para que vea las inmensas colas que se hacen para adquirir productos y observar la escasez de los mismos a la par de descubrir lo que está comiendo el venezolano. Obviamente, uno se pregunta si se puede debatir de hambre, habiendo escasez, caída de los precios del petróleo e improductividad Agroalimentaria-¿Qué está comiendo usted compadre, usted come carne? -Le pregunté a mi compadre Isidro Malaespina, que es profesor de matemáticas en la Facultad de Economía de la UCV-.?Bueno compadre-me contestó-la verdad es que como poca carne. Mi mujer es una experta rindiendo la comida con berenjena, verduras y cuanta hortaliza consigue para sentir que uno se alimenta? la verdad es que el sueldo no me alcanza para adquirir mi cesta alimentaria suficientemente y además no se consiguen muchos alimentos.Te digo que ahora comemos mucha pasta, mortadelas de mil maneras, salchichas y huevo parejo?.Yo digo que salir a comprar alimentos es una verdadera angustia.Yo le pregunto estimado lector si? ¿Usted consigue frijoles, lentejas, caraotas, leche, café, azúcar, carnes, pollos, etc., con cierta regularidad, cuando va de compras? ¿Verdad que no los consigue? Entonces, yo me pregunto ¿Cómo carrizo le dan un reconocimiento al gobierno por haber alcanzado las metas contra el hambre y la pobreza? Eso no cuadra por ningún lado y hasta parece una mamadera de gallo a la gente común y corrienteEl índice de pobreza en Venezuela pasó de 25% en 2012 a 32% en 2013, afirmó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)Por decepcionante que parezca la tendencia, el panorama se ha agravado en Venezuela y otros países sudamericanos que tienen dificultades para sostener su gasto social en momentos de una aguda baja en los precios internacionales de las materias primas, como el petróleo.El CELAC, y los estudios hechos sobre calidad de vida por las universidades Simón Bolívar, Central de Venezuela y UCAB nos hablan que la pobreza se ha incrementado nuevamente y que los sueldos no alcanzan para adquirir los productos.Por otra parte, los funcionarios del Estado se atreven a decir que ??Hay colas porque hay productos que comprar?, como dijo el Ministro Osorio y también añadió que entre treinta y sesenta días no habrá escasez de productos.Naturalmente es un discurso bien contradictorio, pero todos sabemos que no puede engañar al ama de casa, que sabe muy bien cómo se bate el cobre a la hora de comprar su mercado.Yo digo, que ese reconocimiento es majunche.

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Instagram: Oftalmólogo Alberto Ignacio Ardila Olivares ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi