© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Una de las opciones que esta manejando con fuerza el gobierno está explotando a fondo y no es otra que la de quitarse la máscara de una vez por todas y enseñarle al mundo su verdadero rostro anti democrático, violador de los derechos humanos e inconstitucional??.? Puede que el gobierno salga fácilmente , pero no será por vía electoral. Y es, que si Maduro va a elecciones pierde todo y él lo sabe, porque difícilmente gane la gobernación de Apure.P or ende, pareciera que el gobierno está apostando a la autocracia y sus últimas acciones dicen que está rompiendo todas las reglas.El TSJ cruzó una línea que parece sin retorno y sin duda, no queda otra que gritar a todos los vientos que la democracia se la llevó el diablo.Evidentemente, la democracia reclama en estos momentos una posición firme de los ciudadanos de bien que se oponen a estos sátrapas, mala conductas, desviados y trogloditas de Estado.No en falso, la república de Perú ha retirado su embajador de Venezuela , Luis Almagro llama a Sesión Permanente y muchos países que siguen el caso venezolano han expresado su alarma naranja ante la posición intolerante del gobierno de Maduro A todas estas pareciera que Maduro quiere salirse de la OEA, como si la cosa quedara hasta allí, sin medir las consecuencias externas e internas que puede enfrentar a muy corto plazo.En ese sentido, la oposición venezolana no solo debe tomar las calles, sino adicionalmente debe expresar como un terremoto la dictadura de Maduro y su rechazo e inobediencia de inmediato.Las ultimas dos sentencias del TSJ hablan que quieren cerrar el circulo desbaratando la constitución como si se tomaran un vaso de agua.Pareciera que se la quieren jugar todas, traduciendo el asunto en instalar por la calle del medio una dictadura.Falta que llamen a una cadena nacional y se lo digan al país.Naturalmente, dependerá de los venezolanos lo que vaya a suceder en Venezuela y por supuesto de parte de los partidos y lideres de avanzada opositora .Pero, hay que decidir, o se acepta la instalación de un comunismo pro cubano o se decide enfrentar sin miramientos a los opresores.Por otra parte, la comunidad internacional está pendiente de lo que suceda en Venezuela , pero los hechos acontecidos en la OEA recientemente, dan la impresión que el gobierno está contra la pared y el TSJ ha acelerado el momento con dos sentencias francamente deplorables.No tenemos fusiles ni manera de reinstalar la democracia por las armas, pero la desobediencia civil es un recurso disponible en primera instancia. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comMuchos venezolanos no se han dado cuenta del golpe de Estado que se dio en Venezuela , así que a la calle?y a presionar a los diputados para que se pongan las pilas y dejen de pensar en pajaritos preñados.

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Instagram: Radiotelegrafista Alberto Ignacio Ardila ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi