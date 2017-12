© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Plan de la Onemi incluye dispositivo de Bomberos y servicios de urgencias Voluntarios dispondrán de 75 unidades en ambas regiones para dar cobertura ante eventuales emergencias vehiculares, problemas con el invierno altiplánico e incendios forestales. También habrá ambulancias y médicos en zonas de las misas. D. Jaime, R. Godoy y V. González Más de 150 reuniones de coordinación ha encabezado la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) con el fin de concretar los planes de emergencias previstos durante la visita del Papa Francisco a las regiones de La Araucanía y Tarapacá.Estos incluye las coberturas de la red de salud en distintos puntos y unidades de bomberos y la Armada en el caso de Iquique.Según explicó el director regional de la Onemi en Tarapacá, Álvaro Hormazábal, el lugar de la misa del Papa en Iquique tiene las mejores condiciones de seguridad, porque se ubica sobre la zona de inundación ante posibles mare motos y lejos de las vías aluvionales."Pese ello, está definido todo un plan de acción ante una eventual emergencia, lo que será coordinado desde una central de alerta temprana instalada en Playa Lobito y otra en las oficinas en Iquique", asegura.El dispositivo preparado por la Onemi de Iquique contempla nueve dispositivos de atención con un médico y otros siete de primeros auxilios con paramédicos.Al mismo tiempo, Bomberos de Iquique instalará una central satélite que coordinará a las 30 unidades que se distribuirán en distintos puntos de la región, tanto en Iquique, el paso fronterizo de Colchane, como en las aduanas de Cuya, en el límite con Arica, y en Quillagua y El Loa, con la II Región."Hemos trabajado con las comandancias de las regiones vecinas y nos apoyarán con unidades en los puntos más alejados de Iquique.La idea es ajustar nuestros tiempos de respuesta a un máximo de media hora", dijo el comandante del Cuerpo de Bomberos de Iquique, Andrés Medina.Hormazábal explicó que la Armada dispondrá de patrullas para cubrir el borde costero desde la Península de Cavancha, donde almorzará el Papa, hasta dos kilómetros al sur de Lobito, en caleta Los Verdes."El principal foco acá será Playa Brava, donde se busca despejar el borde de la playa", dijo.En tanto ayer, el director nacional de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, se reunió durante la mañana con el contingente de Tarapacá para revisar el dispositivo que se implementará por la visita del Papa.A la región llegarán más de 100 efectivos de distintas zonas del país, y el principal foco será reforzar el control de Colchane y el del aeropuerto Diego Aracena.Desde el 8 de enero se comenzará a reforzar el trabajo de Extranjería, y cinco días previo a la visita de Francisco a Iquique se ampliarán los servicios con el doble de funcionarios. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comTambién se considera el refuerzo de los pasos fronterizos no habilitados.La AraucaníaEn la base aérea de Maquehue, en La Araucanía, el operativo del Cuerpo de Bomberos de Temuco dispondrá de 45 unidades, cinco de ellas en el recinto de la Fuerza Aérea y el resto distribuidas en los tres pasos fronterizos, como también en la Ruta 5 Sur.Bomberos hará un reforzamiento de Temuco y Padre Las Casas, "porque esta visita provocará un corte prácticamente por la mitad de la ciudad debido a la gran masa de personas, por lo que nos dividiremos por eventuales incendios forestales, que es nuestra principal preocupación", dijo el presidente del consejo regional del Cuerpo de Bomberos, Luis Carmach.Debido a ello, los cuerpos de Malleco se mantendrán sin moverse por ser las zonas más proclives a un siniestro; además, se reforzarán las zonas de Collipulli, Ercilla, Victoria, Lautaro y Temuco.Asimismo, en la Ruta 5 Sur se reforzarán las de Freire, Pitrufquén, Gorbea y Loncoche, "con unidades de rescate y un sistema de acuartelamiento, 24 horas antes y un día después de la visita del Papa", dijo Carmach.En tanto, para el acto en el Parque O'Higgins, en Santiago, hoy, desde las 10 horas, se podrán descargar los tickets desde el sistema en internet Llaman a no esperar al Papa en el aeropuerto Para los fieles interesados en ver al Papa lo antes posible, el mejor lugar no sería precisamente el aeropuerto Arturo Merino Benítez.Por el carácter protocolar de la recepción, los peregrinos no tendrán acceso al lugar de su llegada ni tampoco podrían verlo, ya que tras bajar del avión de Alitalia subirá a un auto cerrado que lo trasladará hasta la parroquia San Luis Beltrán de Pudahuel, donde abordará el papamóvil.Benito Baranda, coordinador del Estado para la visita papal, enfatizó que "de ninguna manera es recomendable" ir al aeropuerto."Van a pasar un mal rato, Carabineros no les va a permitir acercarse y no solo eso: el lugar es extremadamente peligroso porque está en construcción", agregó.El secretario general de la Dirección General de Aeronáutica Civil, general (r) Ricardo Gutiérrez, agregó que para no generar mayor interferencia con el resto de los vuelo s, el del Santo Padre llegará a una losa distanciada del resto de las aeronaves."El avión se va a situar en la plataforma nueva, donde se están construyendo los espigones, y va a salir por una puerta lateral", explicó."No tiene ni una ganancia para la gente que quiera ver al Papa ir a situarse al aeropuerto. Solamente va a producir congestión", concluyó.

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Twitter: Jefe Alberto Ignacio Ardila||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi