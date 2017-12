© Aeroquest LLC

"Esos niños saben que no les va a pasar nada; me lo dijeron en mi cara y con pistolas en las manos" La afectada fue abordada por un grupo de menores de edad que, tras descender de un vehículo con vidrios polarizados, la intimidaron con armas de fuego. Carolina Acuña "El niño me arrincona y me dice con los ojos llorosos que lo perdone por lo que iba a hacer. Me pide bajar la mirada, mientras el líder de la banda le gritaba que atinara o le iba a pegar".Con llantos desgarradores, la víctima de un violento robo -cuya identidad prefirió no revelar- comienza a relatar lo que para ella ha sido, por lejos, el episodio más traumático de su vida.Fue el martes pasado, cerca de las 21:00 horas, cuando ella, junto a su suegro de 77 años, caminaban por las cercanías de las calles Richard Neutra y Mario González, en la comuna de Las Condes, buscando una farmacia.Su pequeño hijo, de tan solo un mes, afortunadamente, había quedado al cuidado de su padre en casa.Todo fue rápido.Nunca se percataron de que un vehículo con vidrios polarizados los seguía.La afectada no se explica cómo en cosa de segundos fueron abordados por tres menores de edad que descendieron desde el automóvil con armas de fuego en sus manos."El líder que iba manejando les decía 'saquen las pistolas, acuérdense que somos pendejos.Dispárale al viejo; si muere, da lo mismo, porque a nosotros nos sacan de la cana al otro día", relata.Fue en medio de estos gritos que cuando se percata de que un niño de no más de 10 años se le acercó con la misión de arrebatarle sus pertenencias.Sin embargo -dice-, actuaba con nerviosismo, y se notaba que no tenía mayor experiencia en hechos delictivos."Yo lloraba y el niño solo me pedía que lo perdonara por lo que iba a hacer", agrega.Los gritos continuaron."¡Si la pendeja se resiste, métela al auto y se la pasamos a los grandes para que la violen! Apúrate, si esto ya te lo enseñé, o te voy a pegar en la noche", insistía quien, aparentemente, era el cabecilla del grupo.Pero el menor -relató la víctima- solo simuló cortarle la cadena, la única pertenencia de valor que portaba.La intervención de los vecinos fue clave.Desde un segundo piso de un edificio, un grupo de vecinos, al divisar lo que ocurría, comenzaron a gritar que habían llegado los carabineros. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comLos menores escaparon."Yo ya no vivo tranquila; estoy aterrada. Paso por la calle, y me pongo a llorar y a tiritar. Esos niños saben que no les va a pasar nada; me lo dijeron en mi cara y con pistolas en las manos".Según datos del municipio, en promedio, 3 asaltos violentos -que incluyen robos en la calle, "portonazos" y asaltos a casas- se registran diariamente en la comuna.Una cifra que se redujo respecto a la medición anterior, pero sigue preocupando. En la mayoría de los casos hay participación de menores de edad."Bandas de niños de 12 años habíamos escuchado, pero de 10, hasta ahora no.Al parecer, el menor era utilizado, pues saben que efectivamente no les pasa nada", advirtió el alcalde Joaquín Lavín.Entre algunas de las medidas inmediatas se reforzó la seguridad en la zona y se ofreció a la víctima vecina apoyo psicológico y jurídico.En tanto, los menores aún no han sido detenidos.Cifras En promedio, 3 asaltos violentos se registran diariamente enLas Condes. .

Con información de: