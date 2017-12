© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Miles de peruanos marchan contra Kuczynski por su polémico indulto a Alberto Fujimori En la misma jornada, fiscales interrogaron al Presidente y a Keiko Fujimori por sus nexos con la constructora brasileña Odebrecht. JAVIER MÉNDEZ ARAYA Miles de peruanos marcharon anoche en repudio al indulto al ex Presidente Alberto Fujimori concedido por el Mandatario Pedro Pablo Kuczynski, en la mayor protesta contra ambos líderes desde que se anunció el controvertido perdón en la víspera de Navidad.Bajo el lema "indulto es insulto", unos 20 mil manifestantes acudieron al llamado de organismos de derechos humanos, intelectuales y grupos de izquierda, y recorrieron las principales calles en Lima desde la Plaza San Martín en dirección al Palacio de Justicia portando pancartas en contra de PPK y mostrando fotos de víctimas de los abusos durante el gobierno de Fujimori (1990-2000).Con arengas de "Fuera, fuera PPK" y "urgente, urgente, nuevo Presidente", los manifestantes pidieron la renuncia de Kuczynski ante la creciente sospecha de que pactó la libertad de Fujimori a cambio de seguir gobernando. Recordaron que PPK liberó a Fujimori solo tres días después de que se salvara de ser destituido por el Congreso gracias a la abstención de un pequeño sector del fujimorismo que lidera Kenji Fujimori, hijo menor del ex Presidente, quien le había pedido al actual gobernante indultar a su padre."Este indulto es una burla para nosotros", dijo Indira Huilca, hija de un sindicalista asesinado por el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte integrado por militares que operó al amparo de la administración Fujimori.Entre los participantes de la marcha estaban congresistas como el portavoz del Frente Amplio de izquierdas, Marco Arana, promotor de la moción para destituir a Kuczynski."Seguiremos marchando hasta que se anule el indulto y renuncie Kuczynski. Es un indulto ilegal y un pacto infame entre el fujimorismo y el presidente", advirtió Arana, quien no descarta presentar otra moción para despojar al Mandatario de su cargo."Estoy marchando por este atropello, por este insulto que sentimos con el indulto del dictador Fujimori", dijo a Reuters Milagros Reboyo, una estudiante universitaria."Kuczynski y Fujimori son de la misma calaña porque son de derecha y han traicionado al pueblo", añadió.Durante la noche, las fuerzas de seguridad debieron usar gases lacrimógenos para ahuyentar a algunos manifestantes que intentaron llegar a las puertas del Palacio de Miraflores.Interrogatorio a PPKHoras antes de la marcha, el propio Kuczynski y la líder opositora Keiko Fujimori fueron interrogados en privado por los fiscales que investigan el caso Odebrecht en el país, el cual motivó la moción de vacancia presidencial que fracasó la semana pasada en el Congreso.En el Palacio de Gobierno, Kuczynski compareció durante cuatro horas ante un equipo de fiscales anticorrupción encabezados por Hamilton Castro, encargado de las investigaciones sobre las irregularidades cometidas por la constructora brasileña en Perú para obtener concesiones de obras públicas.Según las declaraciones de ejecutivos de la firma, la empresa repartió sobornos y financió ilegalmente campañas políticas en Perú entre 2005 y 2014, un esquema en el que gastó unos US$ 29 millones.El Jefe de Estado respondió, en condición de testigo, por la información de que una empresa suya ofreció consultorías a Odebrecht entre 2004 y 2007, cuando era ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).Kuczynski ha negado ilegalidades en las asesorías de sus empresas a Odebrecht y pidió levantar su secreto bancario.También PPK, según el diario El Comercio, debió informar sobre otras empresas en las que haya sido socio, miembro o haya desempeñado algún cargo gerencial fuera o dentro de Perú.No hubo declaraciones oficiales de Kuczynski.El analista político limeño Percy Medina dijo a "El Mercurio" que a pesar de que la investigación judicial por el caso Odebrecht en Perú no es solo contra el Presidente, a él "se le puede complicar el panorama si la fiscalía encuentra elementos que lo pongan como implicado, y no como testigo". piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comEl Mandatario había negado todo vínculo con la compañía brasileña hasta que fue desmentido por la propia empresa.Según reveló a mediados de diciembre la comisión investigadora del caso Lava-Jato en el Congreso peruano, Odebrecht pagó en total US$ 782.000 entre 2004 y 2007 a la empresa Westfield Capital de PPK.Tras esa revelación, el Congreso abrió un proceso de destitución contra Kuczynski por "incapacidad moral permanente" al considerar que "faltó a la verdad" al haber negado en repetidas ocasiones haber trabajado para la firma brasileña.El pedido de destitución finalmente fue archivado el jueves 21 de diciembre, gracias a que una parte del fujimorismo, liderado por el legislador Kenji Fujimori, se abstuvo de votar.Y tres días más tarde, Kuczynski anunció el indulto "por razones humanitarias" de Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años por corrupción y crímenes contra la humanidad, por las matanzas de 25 personas en la Cantuta y Barrios Altos.Para Medina, aparte del caso Odebrecht, las consecuencias del indulto a Fujimori están entre los "mayores problemas" del Presidente.Sobre todo ahora, que el caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, quienes piden la anulación del indulto.En un comunicado, la CIDH expresó ayer su "profunda preocupación" por el perdón presidencial.Declaración de KeikoDurante la jornada, el fiscal para casos de lavado de activos José Domingo Pérez interrogó también a la líder del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre una presunta financiación irregular de sus campañas electorales.En este caso, Keiko responde por la anotación en una agenda del empresario brasileño Marcelo Odebrecht, que decía "Aumentar Keiko 500", así como por las dudas sobre la financiación de sus campañas electorales del 2006, 2011 y 2016.La líder de Fuerza Popular acudió a la fiscalía en la cuarta ocasión en que fue citada, ya que en las anteriores pidió que se reprogramaran las audiencias para que su defensa pudiera revisar el cuaderno fiscal, que la investiga por la presunta comisión del delito de lavado de activos.Ella niega haber cometido cualquier irregularidad, pero su caso podría complicarse."Lo que agrava la situación para Keiko es que en este caso la fiscalía investiga con la legislación sobre crimen organizado, que le permite tener un plazo más amplio", enfatizó Medina.Deuda de Fujimori El indultado ex Presidente Alberto Fujimori (1990-2000) debe al Estado peruano 51,68 millones de soles (unos 15,6 millones de dólares) por la reparación civil que le fue impuesta en los diferentes procesos por corrupción en los que fue condenado, informó ayer El Comercio.El diario señaló que el procurador anticorrupción, Amado Enco, y especialistas en el tema remarcaron que entre los beneficios que incluye el indulto que le otorgó el Presidente Pedro Pablo Kuczynski no se incluye el perdón del pago de la reparación civil.

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Twitter: Químico Alberto Ignacio Ardila Olivares ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi