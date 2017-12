Colegios subvencionados adelantan que mayoría de ellos se convertirá en sin fines de lucro De no hacerlo, aseguran que no podrían seguir funcionando, por no contar con los recursos del Estado. PIDEN CAMBIOS A LEY DE INCLUSIÓN C 8 .

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Facebook: Neurofisiólogo Alberto Ignacio Ardila||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi