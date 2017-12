/ General Electric y el fabricante alemán de aerogeneradores Senvion están preparando ofertas por Adwen, sociedad conjunta de eólica marina de Gamesa y el grupo nuclear francés Areva que dificultó la fusión de la española con el negocio eólico de Siemens, según varias personas familiarizadas con la situación. Siemens y Gamesa acordaron a mediados de junio la combinación de sus activos eólicos para crear el mayor fabricante de aerogeneradores del mundo. Siemens tomará el 59 por ciento de la nueva Gamesa, previa aportación a sus accionistas actuales de más de 1.000 millones de euros en metálicoSiemens se ha ofrecido a comprar el 50 por ciento de Adwen en manos de Areva, grupo nuclear participado por el Estado francés, mientras que la otra mitad la tiene Gamesa, con un valor contable de 74 millones de euros. Para asegurar un resultado óptimo para el contribuyente francés, Areva puede buscar en el mercado hasta mediados de septiembre un comprador alternativo, que tendría la opción de hacerse con la totalidad de Adwen. Se espera que las ofertas por Adwen lleguen este mes de julio y es poco probable que se presenten otras distintas a las de GE y Senvion.“Areva tiene una opción para vender su 50 por ciento de Adwen a Gamesa por 60 millones de euros y me sorprendería que se ofreciesen primas considerables”, dijo una de las fuentes familiarizas con la situación. Entre los productos de Adwen figura un aerogenerador marino de 8 megawatios, la máquina con la mayor producción eléctrica anual del sector que cuenta con una cartera de 1,5 gigawatios.“Pero es un prototipo cuya producción comienza en dos años y los pedidos no son tan firmes”, dijo una de las fuentes.En General Electric no había nadie disponible de forma inmediata para comentar las informaciones. Las demás empresas implicadas no quisieron hacer declaraciones.La fusión eólica de Gamesa y Siemens, con ventas combinadas de más de 9.000 millones de euros y una capitalización bursátil que algunos analistas calculan en cerca de 10.000 millones, integraría la fortaleza de la alemana en offshore y la posición de liderazgo de Gamesa en mercados emergentes.La nueva empresa superaría a la danesa Vestas como líder mundial en fabricación de aerogeneradores por cuota de mercado.El consejero delegado de Siemens, Joe Kaeser, dijo el mes pasado, que creía que la oferta de Siemens y Gamesa por Adwen era persuasiva. “Hablamos mucho tiempo de los proyectos offshore en Francia con los clientes, sobre dónde podrían estar los riesgos y los beneficios en proyectos heredados que obviamente tienen sus desafíos”, dijo. “Si conseguimos el 50 por ciento (de Adwen) estará bien. Y si no, si alguien presenta una oferta mejor, quizás es porque lo merecen”.ReutersCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi