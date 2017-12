© Aeroquest LLC

El pelo siempre da que hablar. Están las que prefieren los cortes y colores más extravagantes como las más conservadoras. Tonos naturales y desgastados son algunos de los looks que van a estar de moda en el 2018 28 de diciembre de 2017 Los colores con tonalidades naturales son la tendencia para el nuevo año.(Getty Images) El cabello es uno de los elementos más destacados de la belleza femenina que expresa apariencia, confianza y personalidad, y muchas veces las mujer es optan por realizar un cambio de look como un cambio de color o un corte más jugado.Y aunque todavía falten pocos días para el comienzo del nuevo año, las tendencias en coloración para el pelo ya se pudieron vislumbrar tanto en alfombras rojas y pasarelas como en las melenas de las famosas 'It girls' .Infobae contactó al estilista Javier Luna para saber cuales son los colores que se van a ver en este nuevo año y afirmó que hay una vuelta a lo natural como son las bases chocolates marrones y los rubios oscuros."El degradé o balayage natural genera profundidad, movimiento y naturalidad en el pelo. Se vio mucho este año y se va a seguir usando".El famoso balayage implica un degradé que va desde la raíz â€" la parte más oscura- hasta las puntas â€" parte más clara-."Estos desgastados tienen que ser muy naturales sin que se noten las marcas. Nada de cambios bruscos de color en la raíz y en las puntas", explicó Javier Luna.@patrickta files 🌞👁🌙 @brycescarlett @mimicuttrell ðŸ'›Una publicación compartida de Gigi Hadid (@gigihadid) el Nov 20, 2017 at 7:44 PSTGigi Hadid y Jeniffer Lopez son solo algunas de las personalidades que lucieron este look en pasarelas y redes sociales Otra de las alternativas dentro del rubio que pisó fuerte en el 2017 y se postula como uno de los colores que va a seguir marcando tendencia en el año entrante, es el famoso rubio hielo adoptado por el personaje de The Game of Thrones , Daenerys Targaryen.Siguiendo en la línea de los colores naturales, el blorange y el bronde se presentan como opciones estéticas y a la moda a la hora de hacer un cambio. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comEl blorange puede parecer un pelirrojo decolorado a primera vista pero consiste en una fusión entre el rubio y el pelirrojo.Se usan tonos muy claros para conseguir un acabado ligeramente rosado. Del otro lado, se encuentra el bronde, una alternativa más tradicional que implica una mezcla entre el rubio y el castaño.Gorgeous day + @Coach Delancey watch 🙂🙃#timeforcoach #lovecoachcharms #partner #sponsoredUna publicación compartida de Emma Roberts (@emmaroberts) el Feb 9, 2017 at 11:30 PSTPero, a la hora de teñirse no hay que pensar solamente en el color sino también en el cuidado que conlleva ya que como sostiene el estilista Luna: "Si no se usan los productos adecuados, el pelo se puede dañar".Además, si se tiene en cuenta que la temporada de verano se avecina , donde hay otros factores que dañan al pelo â€" como es el cloro, la radiación y los agentes químicos- a parte de los ya conocidos como son la planchita y el secador de pelo, los recaudos que hay que tomar para que el pelo no pierda su fuerza y tonalidad, son mayores.Muchas de estas coloraciones requieren procesos de decoloración bastante agresivos â€" mayores cuanto mas oscuro sea el cabello- y se termina convirtiendo en un factor mas de daño para el cabello.Así, la caléndula se presenta como un producto clave gracias a sus propiedades cicatrizantes tanto en la piel como en el cabello.Dentro del mercado, Elvive de L´oréal Paris es la marca pionera en usar este ingrediente que combate hasta un año de deterioro con su renovada línea de productos Reparación Total 5 .Entonces ¡A no estresarse por los típicos daños que sufre el cabello día a día y a disfrutarlo de la mejor manera!

