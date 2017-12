© Aeroquest LLC

Un niño de un año de edad figura entre los fallecidos en el siniestro, ocurrido en el barrio del Bronx. El alcalde Bill de Blasio advirtió que el número de víctimas podría aumentar 28 de diciembre de 2017 Bomberos en el lugar del incendio, en el barrio neoyorquino de Bronx (AP/Frank Franklin II) Un incendio afectó la noche de este jueves a un edificio de apartamentos en el barrio del Bronx en Nueva York , dejando un saldo de al menos 12 muertos y cuatro heridos graves, informó el alcade de la ciudad.Un niño de un año de edad figura entre los fallecidos en el siniestro , el cual se encuentra ahora bajo control de los bomberos, dijo a la prensa el alcalde Bill de Blasio.Residentes del edificio afectado por el incendio (REUTERS/Amr Alfiky) "Lamento reportar que 12 neoyorquinos han muerto, incluyendo a un pequeño de un año de edad", señaló de Blasio a los reporteros desde el lugar, luego de que los bomberos extinguieran las llamas.#BreakingNewsat least 6 people killed in the Bronx ? in a fire at a 5-story apartment building in the Belmont section.More than 160 FDNY members on scene.Many injured. Smoke but no flames can be seen from the street? but we're told the fire is not yet under control. pic.twitter.com/QcWJhHZQi2? Bill Ritter (@billritter7) December 29, 2017El alcalde advirtió que el número de víctimas podría aumentar ."Hay cuatro personas gravemente heridas que luchan por sus vidas y hay otros heridos graves", añadió."Este es el peor incendio que hayamos tenido en esta ciudad desde al menos un cuarto de siglo" , precisó de Blasio.Los bomberos pudieron rescatar a doce personas pero aún continúan registrando el edificio siniestrado en busca de otras posibles víctimas, señaló el funcionario.(REUTERS/Amr Alfiky) Las víctimas tenían edades de entre un año a más de 50 años , señaló De Blasio.El incendio comenzó aproximadamente a las 19H00 locales (00H00 GMT del viernes) en una noche extremadamente fría, con temperaturas de menos de 0°C.La causa del incendio aún se encuentra en investigación , pero se sabe que las llamas comenzaron en el primer piso de un edificio de 25 apartamentos y cuatro plantas y se propagaron rápidamente al segundo piso , de acuerdo a informes de funcionarios.Bomberos de la ciudad trabajan en el lugar (REUTERS/Amr Alfiky) "Esta tragedia es histórica sin ninguna duda debido a su magnitud" , destacó el jefe de bomberos de Nueva York, Daniel Nigo."Estamos en shock por estas pérdidas" , agregó.Alrededor de 170 bomberos se se encontraban en el edificio residencial de cinco pisos.Al parecer, el edificio no tenía ascensor, informaron medios locales.Over 160 #FDNY members are operating on scene of a 4-alarm fire, 2363 Prospect Ave #Bronx pic.twitter.com/wjN9mMqCHU? FDNY (@FDNY) December 29, 2017Una escuela que se encuentra cercana al lugar del siniestro fue transformada en centro de acogida de urgencia para los habitantes del inmueble incendiado, ya que la temperatura es extremadamente fría, de alrededor de -10 grados centígrados.El frío glacial hizo aún más difícil el trabajo de los bomberos, que finalmente consiguieron extinguir las llamas.(REUTERS/Amr Alfiky) Un testigo, Xanral Collins, dijo al diario New York Post que vio a un padre correr hacia el edificio sin poder entrar."Lo vi gritar: '¡Mis bebés están muertos! ¡Mis bebés están muertos'" , dijo.Uno de los incendios más mortíferos en la historia reciente de la ciudad también se registró en el Bronx en 2007.Nueve niños y un adulto murieron a causa del fuego que se originó por un calentador de ambiente.(Con información de AP y AFP )LEA MÁS:Nueva York bajo conmoción por el más aberrante crimen múltiple de las últimas décadas piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.com

