Tras el re vuelo en las redes sociales , la revista se disculpó, desatando la reacción airada del presidente estadounidense Donald Trump 29 de diciembre de 2017 Hillary Clinton durante una entrevista en el festival de Literatura de Cheltenham La célebre revisa Vanity Fair terminó en el ojo de la tormenta después que divulgara el pasado 23 de diciembre un video en el que seis redactores sugieren a Clinton distintos propósitos de Año Nuevo que le sirvan para quitarse de la cabeza la idea de volver a postularse como candidata presidencial en 2020.Las sugerencias no dejan de ser un compendio de chascarrillos con los que, de alguna manera, los periodistas invitan a la demócrata a superar su derrota en los comicios presidenciales de 2016 , que ganó Trump , y dejar a un lado su carrera política.Que escriba una secuela a su libro "Lo que ocurrió" titulada "¿Qué demonios ocurrió?" , o que desactive la opción de autorrellenar en su teléfono móvil para que al escribir la letra "F" no aparezca automáticamente la opción "Formar un comité para (las elecciones de) 2020" , son algunas de las sugerencias de los redactores.Sin embargo, una de las propuestas no ha hecho gracia a cierto sector de la población estadounidense que considera machista que se proponga a una mujer con la trayectoria profesional de Clinton que se dedique a una labor tradicionalmente considerada del hogar."Búscate una nueva afición este próximo año: trabajo voluntario, tejer croché, comedia improvisada . Literalmente, cualquier cosa que te aparte de volver a presentarte (a la Presidencia) otra vez", dice una de las periodistas que participan en la grabación.Este comentario desató una oleada de críticas , a la que se sumaron personalidades como la popular actriz Patricia Arquette , que llevaron a la revista a emitir una nota de disculpa este miércoles en la que señalaba que la grabación pretendía tener un tono humorístico, pero que se "sobrepasaron los límites".Esta disculpa parece haber molestado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , quien el jueves arremetió contra la revista por haberse disculpado por la emisión del vídeo."Vanity Fair, que parece estar en las últimas, agacha la cabeza y se disculpa por el pequeño golpe que le dieron a la Deshonesta H (Hillary Clinton)", escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter.Vanity Fair, which looks like it is on its last legs, is bending over backwards in apologizing for the minor hit they took at Crooked H.Anna Wintour, who was all set to be Amb to Court of St James?s & a big fundraiser for CH, is beside herself in grief & begging for forgiveness!? Donald J. Trump (@realDonald Trump ) December 28, 2017El mandatario desde los tiempos de su campaña electoral vive en un constante enfrentamiento con la gran mayoría de los medios de comunicación estadounidenses , a los que acusa de difundir "noticias falsas". Trump ha criticado que los medios de comunicación no emitan notas de disculpa en caso de publicar informaciones que él considera erróneas y, cuando así lo han hecho, el presidente ha aprovechado para regodearse por los fallos de la prensa.Hillary Clinton son su libro ?¿Qué sucedió?? (Foto: Flick/Gage Skidmore) En su mensaje del jueves contra la cabecera de moda, ataca también a la revista por considerar que la disculpa se debe, además, a la relación que existe entre Clinton y Anna Wintour, directora artística de la editorial Condé Nast, que publica Vanity Fair."Anna Wintour, quien estaba lista para convertirse en embajadora en la Corte de San Jaime y que fue una importante donante de la Deshonesta Hillary, está abrumada por la pena y mendigando perdón ", añadió Trump en su mensaje.Así, e l mandatario se hacía eco de los rumores que dicen que Wintour habría sido designada embajadora de EEUU en el Reino Unido en caso de que Hillary Clinton hubiera ganado la Casa Blanca.LEA MÁS:"Mis errores me queman por dentro": Hillary Clinton publicó sus memorias de la derrota ante Donald Trump "Rifles" y "silenciadores": el mensaje de Hillary Clinton por la masacre de Las Vegas

